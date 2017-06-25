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Правительство Ирана приняло постановление об отмене виз для туристических групп из России

Общество
25 июня, 21:15 UTC+3 ТЕГЕРАН ТЕГЕРАН 25, июня. /ТАСС

Соглашение о безвизовых групповых туристических поездках граждан РФ и граждан Ирана было подписано 28 марта этого года в ходе визита в Москву президента Хасана Роухани

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ТЕГЕРАН, 25 июня. /ТАСС/. Правительство Ирана приняло постановление об установлении безвизового режима для туристических групп из России. Соответствующее сообщение размещено в воскресенье на сайте иранского кабмина.

"Совет министров по представлению Министерства иностранных дел постановил: разрешить на взаимной основе безвизовый режим для поездок групп граждан Исламской Республики Иран и Российской Федерации. Постановление завизировано первым вице-президентом ИРИ Эсхаком Джахангири", - говорится в сообщении.

Соглашение о безвизовых групповых туристических поездках граждан РФ и граждан Ирана было подписано 28 марта этого года в ходе визита в Москву иранского президента Хасана Роухани.

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