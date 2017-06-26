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ООН предложила Пакистану помощь в ликвидации последствий возгорания цистерны с топливом

Общество
26 июня, 0:38 UTC+3 ООН ООН 26, июня. /ТАСС

В результате этого инцидента погибли 152 человека, свыше 110 пострадали

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ООН, 26 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил в воскресенье соболезнования народу и правительству Пакистана в связи с гибелью людей в результате возгорания цистерны с топливом в городе Бахавалпур. В письменном заявлении административный глава всемирной организации отметил, что опечален трагическим инцидентом, и предложил пакистанским властям помощь в реагировании на последствия ЧП.

"Генеральный секретарь выражает соболезнования народу и правительству Пакистана в связи с этим трагическим событием и желает скорейшей поправки раненым. ООН готова оказать властям любую поддержку, которая им может понадобиться", - сообщили в канцелярии административного главы ООН.

Как сообщил в воскресенье телеканал Geo TV со ссылкой на местные власти, в результате возгорания цистерны с топливом погибли 152 человека, свыше 110 пострадали.

По данным телеканала, местные жители собрались, чтобы набрать горючее, вытекшее из опрокинувшейся на трассе цистерны, затем начался пожар. По словам очевидцев, несколько человек курили рядом с местом разлива топлива, что могло стать причиной возгорания. Огнем уничтожены десятки автомобилей и мотоциклов.

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Гутерриш, Антониу
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