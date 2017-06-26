Дуров назвал требования Роскомнадзора противоречащими Конституции РФ

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Требование Роскомнадзора предоставить ведомству данные о компании, управляющей мессенджером Telegram, противоречит Конституции РФ. Об этом заявил создатель программы Павел Дуров на своей странице в сети "ВКонтакте".

"Глава Роскомнадзора заявил, что Telegram должен выдать спецслужбам "ключи для дешифрации", чтобы те могли читать переписку пользователей и ловить террористов. Это требование не только противоречит 23-й статье Конституции РФ о праве на тайну переписки, но и демонстрирует незнание того, как шифруется коммуникация в 2017 году, - написал он. - Обмен секретной информацией построен на оконечном шифровании, к которому у владельцев мессенджеров нет и не может быть "ключей для дешифрации". Эти ключи хранятся только на устройствах самих пользователей".

Дуров отметил, что потенциальная блокировка Telegram никак не усложнит задачи террористов и наркодилеров, так как в их распоряжении останутся десятки других мессенджеров. "Ни в одной стране мира не заблокированы все подобные мессенджеры или все сервисы VPN [виртуальные частные сети - прим. ТАСС]. Чтобы победить терроризм через блокировки, придется заблокировать интернет", - добавил он.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров лично обратился к создателю Telegram Павлу Дурову с просьбой предоставить данные о компании, управляющей мессенджером, для внесения в реестр организаторов распространения информации - это необходимо по российскому законодательству для работы в России. Если Telegram не предоставит требуемые данные в установленный срок, то мессенджер будет заблокирован в России до тех пор, пока не будет предоставлена эта информацию.