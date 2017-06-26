Новая специальность "Управление ТОР" появится в вузах России

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ВЛАДИВОСТОК, 26 июня. /ТАСС/. Государственный университет управления (Москва) и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ, Владивосток) разработали новую специальность для российских вузов "Управление предприятиями территорий опережающего развития" с обязательным курсом об особенностях регионального развития. Планируется, что студенты будут проходить практику на предприятиях ТОР с возможным последующим трудоустройством, сообщает в понедельник пресс-служба Минвостокразвития.
"Программа подготовки бакалавров "Управление предприятиями ТОР" направлена на подготовку менеджеров для организации и развития деятельности предприятий в рамках территорий опережающего развития. Набор на новую специальность уже стартовал в рамках приемной кампании Государственного университета управления. В образовательном процессе будут принимать участие представители институтов развития Дальнего Востока, в программу включен обязательный курс об особенностях регионального развития", - говорится в сообщении.
В дальнейшем планируется развитие механизма целевого обучения студентов с 3-4 курса для дальневосточных компаний, эта программа обеспечит молодыми высококвалифицированными кадрами ключевых работодателей Дальнего Востока.
"К 2020 году в Дальневосточном округе будет создано 80 тысяч новых рабочих мест, более 45 тысяч из них - в рамках территорий опережающего развития. Приоритетным инвестпроектам нужны кадры нового уровня компетенций, высококвалифицированные менеджеры международного уровня, способные эффективно применять уникальные, инновационные методы при разработке функциональных стратегий управления в условиях высокой конкуренции и динамично изменяющейся экономической среды", - цитируются в сообщении слова генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентина Тимакова.