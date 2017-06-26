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Японского туриста госпитализировали с круизного лайнера в Приморье

Общество
26 июня, 6:12 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 26, июня. /ТАСС

Сигнал о том, что одному из туристов океанского лайнера, направляющегося во Владивосток, стало плохо, врачи получили ночью

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ВЛАДИВОСТОК, 26 июня. /ТАСС/. Японского туриста экстренно доставили с круизного судна Costa NeoRomantica в больницу Находки в Приморье с "острым животом", сейчас он в реанимации в удовлетворительном состоянии, сообщает в понедельник пресс-служба администрации Приморья.

Сигнал о том, что одному из туристов океанского лайнера, направляющегося во Владивосток, стало плохо, врачи получили ночью.

"В это время лайнер находился в 120 милях от Находки, следуя во Владивосток. Было принято решение направить к судну спасательный буксир для транспортировки туриста в больницу для оказания экстренной помощи. Оперативно сработали специалисты Центра медицины катастроф Приморья и хирурги Находкинской центральной городской больницы. 63-летний японский турист своевременно доставлен в лечебное учреждение, где ему оперативно проведена экстренная операция", - говорится в сообщении.

Круизное судно Costa NeoRomantica с иностранными туристами прибыло во Владивосток утром в понедельник. Во Владивостоке туристы посетят Приморскую картинную галерею и познакомятся с несколькими музеями города - музеем Дальневосточного федерального университета, краевым музеем имени Арсеньева, музеями современного искусства "Заря" и военной техники на Садгороде.

Кроме того, в программу пребывания иностранных гостей включено посещение таких популярных туробъектов, как подводная лодка "С-56" и видовая площадка в районе фуникулера. Изюминкой экскурсионного маршрута станет мини-путешествие по Транссибирской магистрали.

Судно покинет город в 16:00 местного времени (9:00 мск).

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