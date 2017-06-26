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Таможня в Приморье пресекла попытку перевозки по России радиационно опасных труб

Общество
26 июня, 6:43 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 26, июня. /ТАСС

Уровень излучения труб был превышен более чем в 30 раз

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ВЛАДИВОСТОК, 26 июня. /ТАСС/. Владивостокская таможня обнаружила в порту Владивосток контейнер с радиационно опасными металлическими трубами, уровень излучения которых был превышен более чем в 30 раз, сообщает в понедельник пресс-служба Владивостокской таможни.

"По результатам лабораторных исследований испытательной лаборатории ООО "Примтехнополис", которой было поручено заниматься радиационными измерениями, было установлено, что мощность эквивалентной дозы по гамма-излучению на поверхности трубы составляет 4,2 мкЗв/ч, что более чем в 30 раз превысило естественный радиационный фон. Также, на товаре было обнаружено наличие радиоактивного загрязнения альфа и бета излучающими радионуклидами. Таким образом, благодаря работе должностных лиц таможни, была успешно пресечена попытка перевозки радиационно опасного товара и его дальнейшее использование на территории России", - говорится в сообщении.

Груз должен был отправиться в другие регионы страны и не находился под таможенным контролем, поэтому таможенники передали его в региональное Управление Роспотребнадзора.

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