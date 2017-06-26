На Кубе открылся фестиваль циркового искусства с участием артистов из России и Белоруссии

ГАВАНА, 26 июня. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Международный фестиваль циркового искусства Circuba 2017 открылся в воскресенье вечером в кубинской столице красочным гала-концертом с участием знаменитого кубинского танцевального коллектива Lizt Alfonso.

На фестиваль, который проходит на Кубе уже в 16-й раз, приехали артисты из 15 стран, в том числе Чили, Аргентины, США, Вьетнама, Франции, Великобритании, Испании и Италии. Самую крупную делегацию прислала Мексика. Все представления будут проходить в огромном шатре на территории парка аттракционов на западе Гаваны.

Воздушная гимнастка из РФ и канатоходцы из Белоруссии

Россия и Белоруссия не остались в стороне от наиболее масштабного и престижного циркового фестиваля в Латинской Америке. РФ представляет воздушная гимнастка Анастасия Хлескина. Она исполнит акробатические трюки на полотнах.

Из Белоруссии в Гавану приехали юные акробаты Центра циркового искусства "Арена". Как рассказал ТАСС руководитель труппы Борис Кузнецов, они приготовили номер под названием "Канатоходцы".

"В этом номере исполняются несколько очень сложных трюков. Один из них - уникальный: артист пройдет по канату на ходулях, неся на плечах партнершу. Всего в номере принимают участие пять воспитанников "Арены" в возрасте от 14 лет до 21 года", - отметил Кузнецов.

По его словам, акробаты также пройдут по канату с завязанными глазами и проедут по нему на роликах.

Центр циркового искусства "Арена" был создан в городе Мозырь (Гомельская область) в 2006 году. Сейчас в нем занимаются около ста ребят. В феврале 2017 года канатоходцы "Арены" завоевали приз "Серебряный юниор" на престижном фестивале в Монте-Карло.

Россия - частый гость фестиваля Circuba

Российские артисты не впервые участвуют в фестивале Circuba. В прошлом году три акробатки стали обладательницами второго приза. Годом ранее российская артистка Диана Степанова, жонглировавшая девятью кольцами одновременно, завоевала премию за оригинальность.

В 2014 году российский дуэт силовых акробатов в составе Вячеслава Спирина и Станислава Котельникова получил гран-при фестиваля.

Всего в программе Circuba 2017, который продлится ровно неделю, 34 цирковых номера. В жюри вошли 12 профессионалов из разных стран. Им предстоит оценить каждый номер с точки зрения технического и артистического исполнения. Победители будут объявлены 30 июня.

После завершения фестиваля часть его участников отправится в гастрольную поездку по стране, в рамках которой состоятся 100 представлений в девяти провинциях острова.

Традиция цирковых выступлений на Кубе насчитывает несколько столетий, однако собственная школа появилась здесь только в 1976 году. Спустя всего пять лет, в столице карибской страны состоялся первый международный фестиваль циркового искусства.