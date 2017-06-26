Выпускники школы в Адыгее до сих пор не получили аттестаты из-за скандала с медалью

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Выпускники средней школы № 1 Тахтамукайского района Адыгеи, где ведется проверка сообщения о незаконной выдаче золотой медали одной из учащихся, остаются единственными в республике, кто не получил аттестаты. Как сообщил в понедельник ТАСС министр образования и науки региона Анзаур Керашев, учащиеся получат документы об образовании в среду.

"Аттестаты об окончании школы выпускники получат в среду. СОШ № 1 Тахтамукайского района стала единственной школой республики, где задержали выдачу аттестатов", - сказал он.

Выпускница Тахтамукайской школы 21 июня на церемонии вручения медалей, поблагодарив учителей за их труд, сообщила со сцены актового зала, что ее одноклассница - дочь руководителя районного управления образования - получила медаль незаслуженно. Девушка разместила видео с вручения медалей у себя в Instagram и сопроводила его комментарием, в котором объяснила свой поступок тем, что она боролась за справедливость, полагаясь на свою совесть. Скандальное заявление школьницы получило огласку в социальных сетях.

Проверка по этому факту, начатая СУ СК РФ по Адыгее, продлится максимум 10 дней. Спецкомиссия Министерства образования и науки региона по распоряжению врио главы Адыгеи Мурата Кумпилова также проводит проверку в школе. По ее результатам руководитель управления образования района Светлана Паранук уволена с должности, дочь чиновницы добровольно сдала выданную медаль, директору школы объявлен выговор. Ознакомившись с первыми результатами работы ведомственной комиссии, врио главы поручил продолжить работу с нормативными и текущими документами в этой школе.