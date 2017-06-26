Клименко назвал анархичной позицию Дурова в споре с Роскомнадзором

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Позиция создателя мессенджера Telegram Павла Дурова относительно предоставления Роскомнадзору данных о компании является анархичной. Такое мнение высказал телеканалу RT советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко.
Ранее ФСБ сообщила о том, что именно мессенджером Telegram наиболее активно пользуются члены международных террористических организаций на территории РФ, в том числе эта программа использовалась исполнителем и куратором теракта, совершенного в метрополитене Санкт-Петербурга 3 апреля.
"Террористы могут пользоваться чем угодно - и WhatsApp, и Viber (другие популярные мессенджеры - прим. ТАСС). Но проблема в том, что с WhatsApp мы хотя бы ведем диалог... А позиция Дурова совершенно анархичная - "я не буду", и все", - сказал Клименко.
"Мне бы хотелось самому остаться пользователем Telegram, но, будет запрещено - значит будет запрещено", - добавил он.
Ранее Дуров заявил, что требование Роскомнадзора предоставить ведомству данные о компании, управляющей мессенджером Telegram, противоречит Конституции РФ о праве на тайну переписки. К тому же, по словам Дурова, компания не может предоставить Роскомнадзору "ключи для дешифрации", так как они хранятся только на устройствах самих пользователей.
Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров лично обратился к Павлу Дурову с просьбой предоставить данные о компании, управляющей мессенджером Telegram, для внесения в реестр организаторов распространения информации - это необходимо по российскому законодательству для работы в России. Если Telegram не предоставит требуемые данные в установленный срок, то мессенджер будет заблокирован в России до тех пор, пока не будет предоставлена эта информация.