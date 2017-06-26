Абитуриенты смогут направлять документы в вузы "Почтой России"

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Абитуриенты смогут направлять документы в выбранные ими вузы "Почтой России". Об этом сегодня ТАСС сообщили в пресс-службе федерального почтового оператора.
"Данный способ подачи документов значительно упрощает систему поступления, избавляя вчерашнего школьника от необходимости самому ехать с документами в приемную комиссию", - сказал собеседник агентства.
По его словам, во время приемной кампании "Почта России" уделяет максимальное внимание доставке отправлений в адрес вузов.
"Письма абитуриентов обрабатываются в приоритетном порядке, а отделения связи, обслуживающие вузы, ежедневно доставляют поступившие письма по адресу. Однако доставка почтовых отправлений в срок во многом зависит от соблюдения отправителем простых, но важных правил", - отметили в пресс-службе, добавив, что после отправки документов необходимо сохранить квитанцию, которую выдадут в почтовом отделении. Именно на ней указан трек-номер, при помощи которого можно отследить отправку и получение корреспонденции адресатом.