ВЦИОМ: большинство россиян выступает за введение уголовного наказания за прием наркотиков

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Более трех четвертей (78%) россиян поддерживают идею введения уголовной ответственности за употребление наркотических веществ.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

"Россияне допускают даже такую меру как введение уголовного наказания за употребление наркотиков: "за" высказались более чем три четверти опрошенных (78%)", - говорится в сообщении. Подавляющее большинство россиян (93%) также убеждены в том, что любые наркотические вещества не должны поступать в продажу наряду с алкоголем и табачной продукцией, а за легальную реализацию "мягких" наркотиков выступают только 6% респондентов.

По данным опроса, каждый второй респондент (52%) отмечает увеличение числа наркозависимых в последние годы, при этом проблема наркомании в восприятии россиян перешла из категории социальных в медицинскую сферу. "45% наших сограждан сегодня характеризуют наркоманию как болезнь, требующую лечения (в 2014 году с этим мнением соглашался 31%). Заметно реже, чем несколько лет назад (28% против 37%), сегодня ее относят к "общественным болезням", а угроза со стороны наркоманов ощущается менее остро: с 28% до 21% снизилась доля тех, поддерживает идею изолировать их от общества", - отмечается в сообщении.

"Рост обеспокоенности в первую очередь связан с тем, что россияне в подавляющем большинстве говорят об усилении тенденции по распространению этого явления. Неудивительно, что в этой ситуации формируется установка на ужесточение мер вплоть до введения уголовной ответственности за употребление наркотиков, и любые попытки инспирировать обсуждение темы легализации легких наркотиков встречают единодушную негативную реакцию населения", - прокомментировал результаты опроса руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 20-21 июня методом телефонного интервью. Объем выборки 1200 человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.