Первая группа детей из Ненецкого округа отправилась отдыхать в Краснодарский край

АРХАНГЕЛЬСК, 26 июня. /ТАСС/. Первая в этом году организованная группа детей из Ненецкого автономного округа (НАО) отправилась отдыхать на море в Краснодарский край. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба окружной администрации.

"109 несовершеннолетних северян, находящихся в трудной жизненной ситуации, отправились из Нарьян-Мара чартерным рейсом на море. Три недели они проведут в детском оздоровительном лагере "Дружных" в Кабардинке Краснодарского края. Более половины ребят - жители сельских поселений Ненецкого округа", - говорится в сообщении.

Первая смена продлится до 15 июля. Во вторую, с 15 июля по 4 августа, в Кабардинку отправятся 106 человек. Это дети в возрасте от 7 до 16 лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Им предоставляются бесплатные путевки за счет окружной казны. Округ берет на себя и транспортные расходы по проезду ребят к месту отдыха и обратно.

Приобретение путевок обошлось региональному бюджету в 5,9 млн рублей, а транспортные расходы по доставке детей из сельских поселений в Нарьян-Мар и далее на черноморское побережье - в 14,3 млн рублей.