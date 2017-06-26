Роспотребнадзор предлагает продлить запрет на продажу спиртосодержащей непищевой продукции

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор предлагает продлить запрет на розничную продажу непищевой спиртосодержащей продукции на фоне отравлений в Московской области, срок пока не определен. Об этом журналистам сообщила глава ведомства Анна Попова.

Ранее под запрет попали непищевые жидкости с содержанием спирта более 28%, за исключением стеклоомывающих и имеющих аэрозольную упаковку, фиксирующую крышку, либо консистенцию, не позволяющую употреблять содержимое. Эти меры были введены зимой после массового отравления в Иркутске средством для ванны "Боярышник". В конце марта Роспотребнадзор продлил запрет на 90 дней, а также расширил перечень ограничений.

"Правительством разработан план, который выполняется. Мы со своей стороны предлагаем продление действия постановления о запрете реализации в торговой сети спиртосодержащих продуктов", - сказала Попова, комментируя ситуацию с отравлениями.

Она уточнила, что срок, на который предлагается продлить соглашение, пока не определен.

Утром 21 июня в реанимационное отделение больницы из квартиры в Сергиевом Посаде были доставлены 10 человек с отравлением суррогатным алкоголем, еще один скончался дома. Возбуждено уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, что повлекло смерть двух и более человек".

Назначена экспертиза вещества, которым отравились местные жители. Следователи также устанавливают личность мужчины, который принес канистру со спиртным.