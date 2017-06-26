Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Роспотребнадзор закрыл 13 несанкционированных детских лагерей с начала лета

Общество
26 июня, 11:14 дата обновления: 26 июня, 11:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Глава ведомства Анна Попова отметила, что дети отправлены домой, а родителям возмещен материальный ущерб за оплату отдыха

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор с начала летней оздоровительной кампании выявил 13 несанкционированных детских лагерей, в которых отдыхали почти 500 детей, учреждения были закрыты. Об этом журналистам сообщила глава ведомства Анна Попова.

"В первую смену нами было закрыто 13 летних оздоровительных учреждений, которые открывались, или которые были открыты без должного уведомления надзорных органов, органов местной власти. Таких 13 несанкционированных оздоровительных учреждений, в которых отдыхали 477 детей", - сказала Попова.

Она подчеркнула, что все эти учреждения закрыты, дети отправлены домой, а родителям возмещен материальный ущерб за оплату отдыха.

По словам Поповой, несмотря на погодные условия, выраженный оздоровительный эффект на сегодня отмечается у 93% детей. "Это хороший показатель", - отмела глава Роспотребнадзора.

Также в первую смену Роспотребнадзор выявил нарушения санитарных требований в ходе 80% произведенных проверок. "Особые риски мы видим, когда такие нарушения выявляются на пищеблоках. В этот период мы неоднократно выявляли на пищеблоках персонал, который был нездоров, или который являлся выделителем вирусной инфекции, и такие люди отстранялись немедленно от исполнения ими обязанностей", - сказала Попова.

Роспотребнадзор выдал более 8,7 тыс. предписаний об устранении выявленных нарушений и составил более 13,8 тыс. протоколов об административном правонарушении. "Общая сумма наложенных административных штрафов составила более 22,3 млн рублей", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Смотрите также

Минобрнауки: после ЧП в Карелии разработаны новые подходы к безопасности детского отдыха

"Инженерные каникулы": детский летний отдых на Дальнем Востоке становится интеллектуальным

Вожатых для детских лагерей отдыха с 2017 года будут готовить в вузах

Голодец потребовала от организаторов не экономить на детском отдыхе

Правительство Москвы продлило программу бесплатного детского отдыха на 2017 год

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
История государственных символов России
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
11
Десятки тысяч мусульман собрались у Соборной мечети в Москве
21
"Гуляли всю ночь до утра": как российские школьники отметили выпускной
10
Десятки тысяч выпускников празднуют окончание школы на "Алых парусах"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
2
"Авада Кедавра, Гарри Поттер!": как Джоан Роулинг убивает свой волшебный мир
3
Клименко назвал анархичной позицию Дурова в споре с Роскомнадзором
4
СМИ: CNN ужесточает правила публикаций материалов о России
5
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
6
Янукович готов принять участие в суде и задать вопросы первым лицам государства
7
Антон Силуанов: мы за ценой не постоим
Темы дня
Загрузка...
Реклама