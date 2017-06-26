Роспотребнадзор закрыл 13 несанкционированных детских лагерей с начала лета

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор с начала летней оздоровительной кампании выявил 13 несанкционированных детских лагерей, в которых отдыхали почти 500 детей, учреждения были закрыты. Об этом журналистам сообщила глава ведомства Анна Попова.

"В первую смену нами было закрыто 13 летних оздоровительных учреждений, которые открывались, или которые были открыты без должного уведомления надзорных органов, органов местной власти. Таких 13 несанкционированных оздоровительных учреждений, в которых отдыхали 477 детей", - сказала Попова.

Она подчеркнула, что все эти учреждения закрыты, дети отправлены домой, а родителям возмещен материальный ущерб за оплату отдыха.

По словам Поповой, несмотря на погодные условия, выраженный оздоровительный эффект на сегодня отмечается у 93% детей. "Это хороший показатель", - отмела глава Роспотребнадзора.

Также в первую смену Роспотребнадзор выявил нарушения санитарных требований в ходе 80% произведенных проверок. "Особые риски мы видим, когда такие нарушения выявляются на пищеблоках. В этот период мы неоднократно выявляли на пищеблоках персонал, который был нездоров, или который являлся выделителем вирусной инфекции, и такие люди отстранялись немедленно от исполнения ими обязанностей", - сказала Попова.

Роспотребнадзор выдал более 8,7 тыс. предписаний об устранении выявленных нарушений и составил более 13,8 тыс. протоколов об административном правонарушении. "Общая сумма наложенных административных штрафов составила более 22,3 млн рублей", - говорится в пресс-релизе ведомства.