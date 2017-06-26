В Москве объявлен желтый уровень опасности из-за грозы с градом

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Желтый уровень опасности объявлен в понедельник в столице и Подмосковье, а также в ряде регионов центра России из-за грозы с сильным ветром и градом. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Желтый является третьим из пяти уровней опасности.

В Белгородской, Воронежской, Ивановской, Костромской, Курской, Рязанской, Тверской, Ярославской и других областях также объявлен желтый уровень опасности, уточнили в Гидрометцентре.

По данным синоптиков, температура воздуха в Москве составит 21-23 градуса тепла, ожидается дождь и гроза с градом. Ветер юго-западный 5-10 м/с, при грозе - порывы до 20 м/с.