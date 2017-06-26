Думе предлагают исключить отпуск по уходу за ребенком из срока работы "земского доктора"

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Депутаты Думы Ставропольского края внесли в понедельник в Госдуму законопроект, которым предлагается исключить период отпуска по уходу за ребенком из пятилетнего периода работы медицинского работника, прибывшего на работу в сельский населенный пункт по программе "Земский доктор". Текст документа размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Изменения предусматривается внести в закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации". В пояснительной записке ставропольские депутаты напоминают о реализуемой в РФ с 2012 года программе "Земский доктор", направленной на решение кадрового вопроса и сокращение дефицита врачей в сельских населенных пунктах.

Они отмечают, что в их крае участниками этой программы стали 724 медицинских работника, но из них 172 в настоящее время находятся в отпуске по уходу за ребенком. "Таким образом, каждый пятый "земский доктор" не отрабатывает установленного федеральным законом пятилетнего периода", - обращают внимание разработчики.

"Учитывая указанное обстоятельство, проектом федерального закона предлагается внести изменение в статью 51 федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в РФ", исключив продолжительность отпуска по уходу за ребенком из пятилетнего периода работы медицинского работника, прибывшего на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа и получившего единовременную компенсационную выплату в соответствии с заключенным с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ", - пишут авторы. Единовременная выплата в настоящее время составляет один миллион рублей, напоминают разработчики.

Они уверены, что предлагаемая ими мера будет способствовать более полной реализации цели обеспечения села врачами.