Россия и Греция проведут "перекрестные" года туризма

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Алексей Мешков обсудил в понедельник с первым заместителем главы МИД Греции Йоргосом Катрунгалосом подготовку к "перекрестным" годам туризма, запуск которых намечен на осень 2017 года. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

"В ходе беседы была обсуждена динамика российско-греческого сотрудничества в политической, торгово- экономической, энергетической, культурно-гуманитарной и других сферах, - информировали в министерстве. - Затрагивался и вопрос подготовки к "перекрестным" годам туризма Россия - Греция, запуск которых намечен на осень 2017 года".

Дипломаты также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня. "Была подчеркнута необходимость нормализации отношений между Россией и Европейским союзом, Россией и НАТО перед лицом общих угроз, таких как международный терроризм и нелегальная миграция", - указали в МИД РФ.