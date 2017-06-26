Могила Цоя не пострадала из-за вандалов, устроивших на ней погром

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Могила Виктора Цоя, где, по данным пользователей соцсетей, неизвестные раскидали цветы и вазы, оставшиеся после празднования 55-летия музыканта, не пострадала. Об этом сообщили ТАСС а администрации Богословского кладбища Петербурга.
"Сама могила не пострадала. Сейчас вокруг могилы чисто и убрано", - сказал сотрудник администрации.
Ранее в соцсетях появились фотографии, на которых видно, что вазы и цветы, принесенные на могилу музыканта, оказались разбросаны. Также были перевернуты и портреты Цоя.
На прошлой неделе, 21 июня, поклонники Цоя отмечали 55 лет со дня его рождения. Многие из них пришли на могилу музыканта.