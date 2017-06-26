Федеральный бюджет оплатит 70% стоимости рекультивации Кучинского полигона в Подмосковье

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Федеральный бюджет выделит 70% стоимости рекультивации мусорного полигона "Кучино" в Подмосковье, который был закрыт по требованию президента РФ Владимира Путина 23 июня. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба правительства и губернатора Московской области.

"Есть поручение президента РФ, на основании этого поручения федеральная часть в размере 70% будет выделена на рекультивацию. Соответственно региональная составляющая тоже должна быть учтена в нашем региональном бюджете", - приводятся в сообщении слова губернатора Московской области Андрея Воробьева. Точная стоимость в материале не указывается. Министерство экологии региона ранее называло предварительную цену реабилитации свалки, которая может составить 4 млрд рублей.

Сама рекультивация полигона начнется в 2018-2019 году и может занять до двух лет. Как ранее сообщал министр экологии Подмосковья Александр Коган, бывшая возвышенность свалки может стать горнолыжным спуском или экстрим-парком.

Пока рекультивация не началась, объект будет закрыт для приема мусора и "законсервирован", чтобы утечка свалочного газа или фильтрата не навредила окружающей среде. Контролировать полигон в этот период времени администрация Балашихинского городского округа.

В четверг, 22 июня, президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства потребовал закрыть полигон ТБО "Кучино" в течение месяца после того, как ему сообщили, что свалка перестанет принимать мусор к 2019 году. Вслед за этим губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился остановить работу объекта с 23 июня.

Президенту пожаловались на запах с полигона "Кучино" в деревне Фенино городского округа Балашиха жители близлежащих домов в ходе "Прямой линии" 15 июня. По данным экологического движения РосЭко, свалка была создана в 1964 году на месте отработанного глиняного карьера. Общая площадь свалки превышает 50 га, ежегодно она принимала до 600 тыс. тонн отходов, туда поступало до 90% коммунального мусора Москвы. Три многоэтажных дома стоят в 800 метрах от полигона, а деревня Фенино - в 200 метрах, что противоречит санитарным нормам.