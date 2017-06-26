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Власти Заполярья разработают дополнительные меры поддержки врачей

Общество
26 июня, 12:58 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 26, июня. /ТАСС

Губернатор Марина Ковтун отметила, что "правительство региона принимает все возможные меры по привлечению медиков на работу в Мурманскую область"

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Губернатор Мурманской области Марина Ковтун

© Антон Новодережкин/ТАСС

МУРМАНСК, 26 июня. /ТАСС/. Власти Мурманской области намерены разработать дополнительные меры для привлечения и поддержки врачей в медучреждениях региона, сообщила в понедельник губернатор Марина Ковтун.

"К осенней корректировке бюджета мы должны внести изменения, которые коснутся дополнительных мер в сфере поддержки здравоохранения", - сказала Ковтун на оперативном совещании в правительстве региона.

Она добавила, что работа будет вестись в рамках разработанной в регионе концепции развития здравоохранения, основные положения которой предстоит утвердить на заседании областного правительства.

После "Прямой линии"

Региональным властям совместно с правительством России в лице премьер-министра Дмитрия Медведева поручено принять необходимые меры для оказания доступной медпомощи населению Апатитов.

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Это было сделано после звонка на "Прямую линию" Владимиру Путину онкобольной Дарьи Стариковой, которая пожаловалась на недоступность медицины в городе. При этом главной причиной сложностей в здравоохранении эксперты и власти региона называют нехватку врачей.

Ковтун отметила, что поддержка медицины в Апатитах осуществлялась и в прошлые годы. В 2016 году областной бюджет направил на проведение капитальных и текущих ремонтов, приобретение медицинского оборудования и мебели в Апатитско-Кировской больнице 60 млн рублей. К 1 июня этого года на мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждения направлено 92,5 млн рублей. Средства, в частности, пошли на ремонт инфекционного корпуса, городской поликлиники и стационара в Апатитах.

Помощь для врачей

По данным властей, для поддержки и привлечения врачей в регионе действует специальная программа. "Правительство региона принимает все возможные меры по привлечению медиков на работу в Мурманскую область. Минздрав и администрация больницы ведут работу с "целевиками", - добавила губернатор.

С 2014 года по целевому набору в больницу пришли пять медиков. Интерны получают региональную стипендию, в период всего обучения администрация больницы оплачивает им проживание в общежитии, проезд в вуз для сдачи экзаменов и обратно. В этом году также было заключено семь договоров о целевом обучении в медвузах с выпускниками школ Апатитов и Кировска.

С 2013 года областной бюджет предусматривает единовременные денежные выплаты врачам - молодым специалистам и врачам-специалистам, приглашенным на работу в регион, в размере 200 тыс. рублей и ежеквартально - 10 тыс. рублей на оплату жилья и коммунальных услуг. За эти годы в Апатитско-Кировскую больницу были привлечены 26 специалистов.

Региональным законом "О социальной поддержке медицинских работников" предусмотрен еще целый ряд мер поддержки. Как ранее сообщали власти Кировска, в городе принято решение о выплате врачам, приехавшим на работу в районную больницу, дополнительного пособия - 115 тыс. рублей в год в течение трех лет.

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