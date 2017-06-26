Власти Заполярья разработают дополнительные меры поддержки врачей

МУРМАНСК, 26 июня. /ТАСС/. Власти Мурманской области намерены разработать дополнительные меры для привлечения и поддержки врачей в медучреждениях региона, сообщила в понедельник губернатор Марина Ковтун.

"К осенней корректировке бюджета мы должны внести изменения, которые коснутся дополнительных мер в сфере поддержки здравоохранения", - сказала Ковтун на оперативном совещании в правительстве региона.

Она добавила, что работа будет вестись в рамках разработанной в регионе концепции развития здравоохранения, основные положения которой предстоит утвердить на заседании областного правительства.

После "Прямой линии"

Региональным властям совместно с правительством России в лице премьер-министра Дмитрия Медведева поручено принять необходимые меры для оказания доступной медпомощи населению Апатитов.

Это было сделано после звонка на "Прямую линию" Владимиру Путину онкобольной Дарьи Стариковой, которая пожаловалась на недоступность медицины в городе. При этом главной причиной сложностей в здравоохранении эксперты и власти региона называют нехватку врачей.

Ковтун отметила, что поддержка медицины в Апатитах осуществлялась и в прошлые годы. В 2016 году областной бюджет направил на проведение капитальных и текущих ремонтов, приобретение медицинского оборудования и мебели в Апатитско-Кировской больнице 60 млн рублей. К 1 июня этого года на мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждения направлено 92,5 млн рублей. Средства, в частности, пошли на ремонт инфекционного корпуса, городской поликлиники и стационара в Апатитах.

Помощь для врачей

По данным властей, для поддержки и привлечения врачей в регионе действует специальная программа. "Правительство региона принимает все возможные меры по привлечению медиков на работу в Мурманскую область. Минздрав и администрация больницы ведут работу с "целевиками", - добавила губернатор.

С 2014 года по целевому набору в больницу пришли пять медиков. Интерны получают региональную стипендию, в период всего обучения администрация больницы оплачивает им проживание в общежитии, проезд в вуз для сдачи экзаменов и обратно. В этом году также было заключено семь договоров о целевом обучении в медвузах с выпускниками школ Апатитов и Кировска.

С 2013 года областной бюджет предусматривает единовременные денежные выплаты врачам - молодым специалистам и врачам-специалистам, приглашенным на работу в регион, в размере 200 тыс. рублей и ежеквартально - 10 тыс. рублей на оплату жилья и коммунальных услуг. За эти годы в Апатитско-Кировскую больницу были привлечены 26 специалистов.

Региональным законом "О социальной поддержке медицинских работников" предусмотрен еще целый ряд мер поддержки. Как ранее сообщали власти Кировска, в городе принято решение о выплате врачам, приехавшим на работу в районную больницу, дополнительного пособия - 115 тыс. рублей в год в течение трех лет.