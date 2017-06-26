В России с начала 2017 года заблокировали более 16 тысяч "групп смерти"

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. МВД РФ обеспокоено так называемыми группами смерти, только с начала этого года их заблокировано в России более 16 тысяч. Об этом на заседании правкомиссии по профилактике правонарушений сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

"Особое беспокойство вызывают так называемые группы смерти. Только в этом году их внесено в реестр (заблокированных сайтов - прим. ТАСС) более 16 тысяч", - сказал он.

Министр также напомнил, что с 7 июня этого года введена уголовная ответственность за склонение к самоубийству, вовлечение детей в совершение действий, представляющих опасность для их жизни, а также установлен механизм пресечения такой незаконной деятельности в интернете. "На следующий день, 8 июня, сотрудниками полиции был задержан администратор одной из групп, подозреваемый в доведении до суицида челябинской школьницы", - подчеркнул министр, добавив, что благодаря этому задержанию удалось спасти более 30 подростков, которые состояли в данной группе.