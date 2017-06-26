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Паводок в Ненецком автономном округе пошел на спад

Общество
26 июня, 13:06 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 26, июня. /ТАСС

В районе села Великовисочного по-прежнему действует режим ЧС

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АРХАНГЕЛЬСК, 26 июня. /ТАСС/. Вода начала отступать с затопленных в результате паводка территорий Ненецкого автономного округа, уровень рек стал снижаться. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.

"За минувшие выходные уровень воды на главной водной артерии Ненецкого [автономного] округа - реке Печоре начал медленно, но уверенно понижаться. От "большой воды" освобождаются придомовые территории поселений Великовисочного и Пустозерского сельсоветов, расположенных на пониженных участках местности и традиционно попадающих в зону подтопления", - говорится в сообщении.

За выходные уровень воды в районе села Великовисочного снизился на 33 см и на утро 26 июня составил 860 см. Как рассказал ТАСС заместитель начальника главного управления МЧС России по НАО Андрей Брылёв, в Великовисочном сельсовете продолжает действовать режим ЧС. "Пока продолжает оставаться до достижения уровня 840 см, сейчас 860. Уровень воды стабильно падает. Думаю, до конца недели режим будет снят", - сказал Брылёв.

По его словам, в сельсовете остается мобильная группа спасателей и аэромобильная группировка для оказания помощи населению. В Великовисочном остаются подтопленными 215 придомовых территорий, 142 жилых дома, в Лабожском - 29 придомовых территорий, 15 домов, в Тошвиске - 6 придомовых территорий. В зоне подтопления остаются больница, почта и два магазина. Также в Тошвиске дизельная электростанция продолжает работать на резервном источнике питания.

Всего в сельсовете эвакуированы 37 человек, из них 16 детей. Все они были размещены у родственников. Началась работа по устранению последствий паводка: в муниципалитете убирают крупный мусор, собирают дрова, ремонтируют мостовые.

В селе Оксино Пустозерского сельсовета уровень воды за выходные снизился на 21 см. На утро 26 июня он составил 750 см, что выше неблагоприятной отметки на 10 см. В зоне подтопления остаются 54 придомовых территории, один жилой дом, а также здание детского сада, котельной, пришкольного интерната, бани и спортивного зала. Для уборки территории после паводка уже сформирована бригада, которая ждет освобождения территории от воды для начала работ.

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