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Facebook отметил юбилей выхода первой книги о Гарри Поттере "пасхальным яйцом"

Общество
26 июня, 13:35 UTC+3

При написании постов и комментариев с использованием определенных слов из книги пользователи увидят спецэффекты

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Материал из 1 страницы
Писательница Джоан Роулинг с книгой "Гарри Поттер и философский камень"

Писательница Джоан Роулинг с книгой "Гарри Поттер и философский камень"

© Chip Somodevilla/Getty Images

Двадцать лет назад вышло первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень". Социальная сеть Facebook решила отметить этот юбилей так называемым пасхальным яйцом - секретом в программном обеспечении сервиса.

Как сообщает Time, если пользователь напишет имя волшебника или название одного из четырех факультетов Хогвартса в посте или комментариях, эти слова изменят цвет.

Так, слово "Ravenclaw" окрасится в синий, "Slytherin" - в зеленый, слово "Gryffindor" и имя "Harry Potter" станут красного цвета.

Если пользователь кликнет на эти слова после публикации, то увидит спецэффект - анимированную волшебную палочку. 

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