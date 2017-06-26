Facebook отметил юбилей выхода первой книги о Гарри Поттере "пасхальным яйцом"

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Двадцать лет назад вышло первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень". Социальная сеть Facebook решила отметить этот юбилей так называемым пасхальным яйцом - секретом в программном обеспечении сервиса.
Как сообщает Time, если пользователь напишет имя волшебника или название одного из четырех факультетов Хогвартса в посте или комментариях, эти слова изменят цвет.
Так, слово "Ravenclaw" окрасится в синий, "Slytherin" - в зеленый, слово "Gryffindor" и имя "Harry Potter" станут красного цвета.
Если пользователь кликнет на эти слова после публикации, то увидит спецэффект - анимированную волшебную палочку.