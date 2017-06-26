В Австралии подсчитали стоимость Большого барьерного рифа

СИДНЕЙ, 26 июня. /Корр.ТАСС Павел Ваничкин/. Большой барьерный риф, протянувшийся почти на 3 тысячи километров вдоль северо-восточного побережья Австралии, часто называют природным чудом света, значение которого нельзя выразить в деньгах.

Тем не менее эксперты аудиторско-консалтингового агентства Deloitte Access Economics все же решили попытаться определить цену, разработав специальную экономическую модель, максимально учитывающую влияние Большого барьерного рифа на все аспекты жизни Австралии.

В результате продолжавшейся полгода работы, в ходе которой был даже проведен международный опрос с участием жителей 11 стран, установлено, что "стоимость суммарных активов" рифа составляет 56 млрд австралийских долларов (около $42 млрд по текущему курсу).

По оценке специалистов агентства, вклад Большого барьерного рифа в туристическую индустрию Австралии составляет 29 млрд, в 23,8 млрд была оценена "непрямая и еще нереализованная стоимость", иными словами сумма, которую готовы заплатить за посещение рифа те люди, которые еще на нем не были, но собираются это сделать. Наконец, 3,2 млрд в общую "цену" добавили так называемые краткосрочные туристы, например, австралийцы, которые посещают риф по выходным дням только для того, чтобы позаниматься дайвингом (они не останавливаются в гостиницах, не обедают в ресторанах, не покупают билеты в расположенные неподалеку парки развлечений и т.п.).

По оценке специалистов Deloitte Access Economics, в минувшем году вклад Большого барьерного рифа в национальную экономику Австралии составил 6,4 миллиардов долларов. Помимо этого, Риф имеет и огромное социальное значение - в настоящее время он дает работу 39 тысячам жителей штата Квинсленд, занятых преимущественно в туристическом секторе. Еще по меньшей мере 64 тысячи рабочих мест в других районах Австралии так или иначе связаны с бизнесом, ориентированным на обслуживание туристов Большого барьерного рифа.

О рифе

Большой барьерный риф насчитывает почти 3 тысячи отдельных коралловых рифов и 900 островов и является самым большим на Земле природным объектом, образованным живыми организмами. Согласно недавно опубликованным данным ученых Австралийского исследовательского совета, в течение последних двух лет из-за потепления воды в мировом океане почти две трети кораллов Большого барьерного рифа потеряли свою естественную окраску.

"Мы считаем, что наше исследование способно сыграть большую роль в лучшем понимании экономического значения Большого барьерного рифа для жизни людей, - рассказал один из руководителей Deloitte Access Economics Джон О'Махони. - Сегодня, когда судьба Большого барьерного рифа оказалась под угрозой, наша информация может помочь в поиске наиболее эффективных методов его защиты".