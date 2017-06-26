Экспедиция по изучению языка хантов для создания словаря фразеологизмов стартовала в ЯНАО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Лингвистическая экспедиция по изучению особенностей хантыйского языка и сбору материалов для создания фразеологического словаря стартовала в Шурышкарском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Научного центра изучения Арктики.

"Младший научный сотрудник сектора этнологии Центра Любовь Возелова отправилась в экспедицию "Рут яснгем" (Родное слово) по Шурышкарскому району. Исследовательница будет изучать лингвистические особенности хантыйского языка, проведет социолингвистическое обследование об использовании языка в разных возрастных группах населения и различных коммуникативных сферах. Экспедиция продлится три недели, ее результаты будут использованы при создании фразеологического словаря хантыйского языка", - сказали там.

В пресс-службе добавили, что в планах также собрать и зафиксировать фольклорные тексты для электронного каталога фольклора коренных малочисленных народов Севера, проживающих в ЯНАО. "Планируется сделать видео и аудиозаписи элементов устного народного творчества народа ханты и расшифровать их с помощью носителей языка", - уточнили там.

В ЯНАО проживает порядка 42 тыс. представителей коренных народов, почти 17 тыс. из них ведут кочевой образ жизни, занимаясь оленеводством и рыболовством. Регион является исторической родиной для хантов, ненцев, коми- ижемцев и селькупов.

Изучение языков в Арктике

Лингвисты и писатели со всего мира посещают регион для изучения особенностей языков коренных народов. Так, в марте 2017 года Салехард посетил японский лингвист Рё Мацумото для создания учебника и словаря ненецкого языка на своем родном языке. Сам Мацумото начал изучать ненецкий язык в 2007 году на стажировке в Институте народов Севера Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена и своей целью определил поиск языков, схожих с его родным и являющихся малоисследованными и малоизвестными.

Кроме того, к концу 2017 года специалисты Центра и Института филологии СО РАН (Новосибирск) планируют издать диалектологический атлас уральских языков, распространенных на территории ЯНАО. Он будет включать в себя данные по четырем языкам - ненецкому, хантыйскому, селькупскому и коми-зырянскому, отдельные диалекты которых распространены в ЯНАО. Материалы по этим языкам были собраны в полевых условиях в течение 2008-2016 гг. на территории округа. В настоящее время разработана электронная версия атласа, которая доступна всем желающих.

Научный центр изучения Арктики создан в 2010 году. В настоящее время в его составе работают секторы археологии, этнологии, социально-гуманитарных исследований, регионоведения, геолого-географических исследований, медицинских исследований и эколого-биологических исследований.