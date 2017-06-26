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Две новые кочевые дошкольные группы для детей оленеводов открыли в тундре в ЯНАО

Общество
26 июня, 14:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Обучение 12 детей оленеводов по специально разработанной программе проходит в рамках проекта "Дети Арктики"

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Две кочевые группы кратковременного пребывания для дошкольников открыли в тундре в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). В них занимаются 12 детей оленеводов, сообщает в понедельник пресс-служба губернатора региона.

"В тундре, около села Ныда (Надымский район), для 12 детей организована работа двух кочевых групп кратковременного пребывания. Кочевые воспитатели занимаются с детьми, обучают их по специально разработанной программе <…> в чумах (жилища оленеводов)", - отметили в пресс-службе.

Во время посещения детского сада воспитатели учат детей сравнивать картинки, находить предметы и их отличия, предлагают раскрашивать и дорисовывать картинки, знакомят со сказками ненецких и русских писателей. "Специалисты департамента образования ЯНАО отмечают, что обучение в игровой форме поддерживает в ребенке любознательность и желание узнавать новое. Опыт предшкольной подготовки показывает, что такие дети легче адаптируются к новым условиям жизни в школе-интернате, проявляют мотивацию к учению уже в первые месяцы школьной жизни", - уточнили там.

Проект "Дети Арктики" - первый в сфере образования для детей коренных народов Арктической зоны. В нем участвуют Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Республики Коми и Саха, Архангельская область, а также Норвегия и Финляндия. Ямал станет пилотным регионом и будет делиться с коллегами опытом организации кочевого образования.

Кроме того, в ЯНАО шесть лет действует проект "Кочевая школа", в настоящий момент образование в тундре представляют 22 образовательных организации: 17 "чумовых" детских садов и пять школ. В них обучаются более 200 детей. Учителя либо живут вместе с оленеводами в чумах, постоянно передвигаются за стадом по тундре, либо приезжают несколько раз в неделю на снегоходах или вездеходах в стойбище, чтобы проводить занятия. Раньше же детям оленеводов и рыбаков коренных малочисленных народов Севера приходилось в семилетнем возрасте покидать родителей, на девять месяцев в году их забирали в школы-интернаты.

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