Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь

Захоронение — самый распространенный сегодня в России способ ликвидации отходов, поэтому рано или поздно территории, где скапливается мусор, начинают превращаться в серьезную проблему.

Между тем зарубежный опыт свидетельствует, что при помощи специальных технологий экологическую обстановку на территориях бывших свалок можно успешно восстановить. Сведя к нулю негативное воздействие захороненного мусора, их можно успешно превращать, например, в зеленые парки или спортивные объекты. Этот способ рекультивации мусорных полигонов в последнее время набирает популярность во всем мире.

Для отдыха и спорта

Один из самых известных проектов — создание парка Freshkills на острове Статен-Айленд в Нью-Йорке. Когда-то здесь располагалась самая крупная в мире свалка. Они функционировала больше 50 лет — с 1948 по 2001 год, когда сюда в последний раз вывезли отходы. Сегодня ее превращают в крупнейший в мегаполисе парк с многочисленными детскими и спортивными площадками, а также разнообразными возможностями для прогулок, катания на велосипеде, верховой езды и даже каякинга.

Здесь также можно будет наблюдать за жизнью диких животных. На территории парка обитают более 200 видов птиц, млекопитающих, амфибий и рептилий. Для удобства любителей птиц в северной части парка появится башня, откуда можно будет рассматривать пернатых поближе.

Работы по рекультивации пока продолжаются, окончательно завершить их планируется в 30-х годах. В окончательном виде Freshkills будет в три раза больше Центрального парка Нью-Йорка. А пока территория открывается для посетителей поэтапно. Например, уже завершены работы в парке Schmul с полями для гандбола и баскетбола, а также красочной детской площадкой с оборудованием для подвижных игр. Позже посетителей приняли футбольные поля Owl Hollow Fields. В 2015 году вдоль восточной окраины парка открылась велосипедная дорога New Springville Greenway.

Поскольку Freshkills — бывшая свалка, главное для руководства парка — обеспечить здоровье и безопасность его посетителей. Слой мусора покрывает непроницаемая пластиковая прокладка и восемь дополнительных слоев барьерного материала. Все это разделяет землю, по которой ходят люди, и находящийся под ней полигон. Внутри установлены системы для отвода свалочного газа и побочных продуктов. Некоторые из них видны, но большая часть обширной сети трубопроводов и дренажных каналов незаметна для посетителей. На территории парка действует строгий экологический контроль — качество воздуха, воды и почвы постоянно проверяется. За этим следят как федеральные, так и местные власти.

Еще одним примером удачной рекультивации бывшей свалки стал парк Kumparepuisto в городе Котка в Финляндии. Сегодня это зеленый парк для отдыха площадью около шести гектаров, а некогда — мусорный полигон.

После проведения необходимых работ его превратили в благоустроенную зону, где созданы условия для отдыха на свежем воздухе в любое время года. Зимой здесь можно покататься на лыжах или санках, а летом погулять, поиграть в активные игры с детьми или устроить пикник. Превратить свалку в благоустроенный парк удалось после проведения работ по формированию ландшафта, для которых потребовалось около миллиона кубометров грунта.

На мусорном кургане расположился и знаменитый парк Mount Trashmore в американской Вирджинии. Две его горы созданы путем уплотнения слоев мусора и покрытия их чистым грунтом. Сегодня здесь есть два озера, игровые площадки и скейтпарк. Mount Trashmore привлекает более миллиона посетителей в год.

На месте бывшей свалки находится и нью-йоркский парк Flushing Meadows, где проходят соревнования по теннису US Open. А остров Пулау Семакау в Сингапуре и сейчас — мусорный полигон, что не мешает ему функционировать в качестве заповедника коралловых рифов и мангровых зарослей.

Первые шаги в России

Подобные проекты реализуются и в России. Например, на бывшей московской свалки в пойме реки Сетунь разместилось первое в России поле для гольфа.

Сейчас превращение в зеленую зону уже ждет полигон твердых бытовых отходов "Саларьево". Столичные власти приняли решение о его рекультивации в прошлом году. Пока что полигон площадью 59 га законсервирован. В 2009-м году его спрятали под специальное полотно, которое исключает выход продуктов разложения на поверхность. Затем его заново обследуют, укрепят склоны и почистят, а в будущем разобьют зеленый парк. Разработчики уверяют, что при качественной рекультивации "волнующий многих холм, с которого открываются прекрасные виды на Москву, перестанет быть источником нелестных отзывов и обретет новую, экологически чистую жизнь".

Ранее сообщалось, что крупная парковая зона должна появиться и на месте другого полигона ТБО — в Некрасовке. А на территории того же Балашихинского округа, где расположена кучинская свалка, уже действует горнолыжный спуск. Комплекс "Лисья гора" тоже создан из бывшего полигона ТБО, работавшего в 1980-х годах.