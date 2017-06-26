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Число наркоманов в России в 2016 году снизилось на 2%

Общество
26 июня, 14:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн также отметил снижение употребления наркотиков среди учащихся

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Заболеваемость наркоманией за 2016 год снизилась на 2%, сообщил журналистам в понедельник главный нарколог Министерства здравоохранения РФ, главный психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.

"Мы видим снижение спроса на наркотики. Примерно на 2% в прошлом году снизилось количество заболевших наркоманией в целом по стране и по Москве в том числе", - сказал Брюн.

Он подчеркнул, что в частности, отмечается снижение употребления наркотиков среди учащихся. "Если раньше выявлялось до 10-15% студентов вузов и других учебных заведений, которые употребляли наркотики, то сейчас мы выявляем только 3%, по среднеобразовательным школам - 0,3%", - сказал Брюн.

Начальник управления по связям с общественностью департамента здравоохранения Москвы Светлана Браун отметила, что для снижения употребления наркотиков ведется большая профилактическая работа.

"В этом году у нас будет выездная профилактическая акция в поселении Щаповское (Троицкий административный округ Москвы) с тематические площадки, возможно сделать тестирование. Данные акции собирают достаточно большое количество населения - в прошлом году в акции приняли участие более 15 тыс. человек. В этом году мы планируем, что более 20 тыс. человек примут участие, чтобы пройти тестирование, прослушать курс лекций по поводу профилактики от наркозависимости", - сказала она.

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