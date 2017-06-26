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Лучших молодых специалистов космической отрасли России определят на чемпионате в Самаре

Общество
26 июня, 14:38 UTC+3 САМАРА САМАРА 26, июня. /ТАСС

Профессиональные навыки рабочих оценивают 117 экспертов

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САМАРА, 26 июня. /ТАСС/. Чемпионат Роскосмоса по стандартам WorldSkills открылся в Самаре на базе ракетно- космического центра (РКЦ) "Прогресс". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба самарского РКЦ.

"В ходе чемпионата будут определены лучшие молодые специалисты ракетно-космической отрасли России. По итогам будет сформирована сборная Роскосмоса для участия в ежегодном Национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech", - говорится в сообщении. В соревнованиях принимают участие 124 конкурсанта, представляющих 28 предприятий из 17 регионов страны.

Профессиональные навыки рабочих оценивают 117 экспертов. Задания соответствуют стандартам WorldSkills, но адаптированы под запросы космической отрасли экспертным сообществом предприятий Роскосмоса. Лучших определят в шести компетенциях: инженерная графика CAD, прототипирование, сварочные технологии, токарные работы на станках с ЧПУ, фрезерные работы на станках с ЧПУ, электроника. Победители будут объявлены в четверг.

Госкорпорация "Роскосмос" присоединилась к движению WorldSkills в 2016 году, когда представители корпорации впервые приняли участие в национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech единой сборной. WorldSkills Hi-Tech - это чемпионат профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди рабочих российских промпредприятий и самые масштабные в России соревнования в высокотехнологичных отраслях промышленности.

Чемпионат ориентирован на повышение навыков и профессионального мастерства у молодых рабочих до 28 лет и профориентации у юниоров 10-17 лет в подшефных крупнейшим предприятиям учебных заведениях. С 2014 года WorldSkills Hi-Tech ежегодно проходит в Екатеринбурге.

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