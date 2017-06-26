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В Испании эксгумируют останки Сальвадора Дали из-за иска об отцовстве

Общество
26 июня, 15:28 дата обновления: 26 июня, 15:50 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 26, июня. /ТАСС

Эксгумация будет проведена по постановлению суда

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© Wikipedia.org/Chath

МАДРИД, 26 июня. /ТАСС/. Суд в испанской столице постановил эксгумировать останки живописца Сальвадора Дали (1904-1989) из-за иска об установлении отцовства.

Об этом сообщило в понедельник агентство EFE.

По его информации, данная мера связана с необходимостью провести биологический тест на отцовство, вызванной тем, что Пилар Абель потребовала признать ее дочерью живописца.

Сальвадор Дали родился 11 мая 1904 года. Он является одним из самых известных представителей сюрреализма. Создал сотни художественных произведений, в том числе иллюстраций для книг, скульптур, картин.

Живописец скончался 23 января 1989 в городе Фигерас (автономное сообщество Каталония). 

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