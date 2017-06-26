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Выдававшая себя за сирийцев семья из Украины подала в суд на немецкую миграционную службу

Общество
26 июня, 17:21 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Михаил Щербаков

Украинцы обманом получили статус беженцев. Когда о мошенничестве стало известно властям, их лишили права на убежище в Германии

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БЕРЛИН, 26 июня. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. В Германии семья из Украины, которая выдавала себя за сирийцев, подала в суд на Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев (BAMF) из-за лишения их статуса беженцев.

Семья прибыла в Германию в сентябре 2014 года. Они подали заявление на получение убежища, выдав себя за бежавших от войны сирийцев. Спустя полгода BAMF заявку удовлетворило и предоставило им статус, даже не проведя с ними собеседование.

О мошенничестве стало известно, когда украинцы поселились в общежитии для беженцев. Они начали рассказывать соседям, что смогли обмануть немецкие власти, не зная ни слова на арабском языке. Скоро информация о семье стала известна местным властям, которые передали данные в BAMF. Миграционное ведомство, в свою очередь, отменило ранее принятое решение и отказало семье в праве на убежище в Германии.

Однако в ответ семья решила подать в суд на BAMF за то, что ведомство пересмотрело уже принятое административное решение. Эксперты склоняются к тому, что шансы истцов на победу малы, поскольку они изначально предоставили недостоверные сведения. 

История с украинцами не единственный ставший известным случай обмана миграционных властей Германии. Так, весной выяснилось, что за беженца выдавал себя солдат Бундесвера, который за счет государственных пособий решил поправить свое материальное положение. Позже было установлено, что он входил в националистическую группу в немецкой армии и, предположительно, планировал совершить нападение на общежитие для мигрантов.

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Проблема нелегальной миграции в Европе
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