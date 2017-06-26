МИД РФ: туристов больше волнуют проблемы инфраструктуры, а не получения виз

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Иностранных туристов, желающих посетить Россию, беспокоит не сложность в получении виз, а неразвитость туристической инфрастуктуры. Такое мнение высказал в понедельник начальник отдела въезда иностранцев Консульского департамента Министерства иностранных дел РФ Юрий Иванов, выступая на заседании экспертного совета по туризму при комитете Совета Федерации по социальной политике.

"По информации, поступающей от наших диппредставительств за рубежом, большую озабоченность у иностранных туристов вызывает не сложность в получении виз, а недостаточное развитие гостиничной и транспортной сети, пропускной способности объектов культуры в сочетании с невысоким качеством и завышенной стоимостью туристических услуг", - сказал он.

"Считаем, что один только упрощенный или безвизовый въезд не может гарантировать ожидаемое увеличение турпотока в условиях недостаточного развития туристической инфраструктуры, не в полной мере удовлетворяющей запросы иностранцев", - отметил начальник отдела.

Он подчеркнул, что страны - лидеры по туристической привлекательности, такие как Франция, США, Испания, Италия, Германия, Великобритания, не используют односторонний безвизовый въезд для привлечения иностранных туристов. Кроме того, "одностороннее упрощение виз, а тем более отмена визового контроля иностранных граждан без учета их иностранной принадлежности в условиях сложившейся международной обстановки, не отвечает интересам национальной безопасности России", отметил Иванов.

"События в Грузии и на Украине свидетельствуют о том, что поспешная отмена визового режима въезда используется иностранными спецслужбами для усиления своего влияния, дестабилизации внутриполитической обстановки", - сказал он. "Полагаем, что последовательная визовая политика нашей страны, ориентированная на укрепление международного имиджа России как сильного независимого государства, ставящего во главу угла приоритеты собственной безопасности и защиты интересов граждан, в сочетании с курсом на развитие международного сотрудничества на взаимовыгодной основе, соответствует реалиям современной международной обстановки, актуальным задачам развития национальной экономики, включая туристическую отрасль", - добавил дипломат.

Иванов также сообщил, что в 2016 году рост въездного туризма составил 7%, в 2016 году 3,3 млн иностранцев приехали в РФ с целью туризма, что на 11,2% превышает показатели 2015 года и на 25% 2014 года. По его словам, число туристических виз, оформленных российскими консульскими учреждениями, в 2016 году выросло на 18% по сравнению с 2015 годом до 1 млн 384 тыс. штук. "По оценочным данным, в текущем году прирост составит еще около 4%, наибольшее число туристических виз оформляются нашими консульскими учреждениями в Германии, Китае, Италии, Франции, США, Иране, Великобритании, а также Испании, Финляндии и Японии", - отметил он.