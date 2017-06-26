Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 59
€ 66.08
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Прокуратура проверяет информацию о покрашенных в розовый собаках в Геленджике

Общество
26 июня, 16:23 UTC+3

Зоозащитники полагают, что животных покрасили фотографы, чтобы использовать их в фотосессиях

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОДАР, 26 июня. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту сообщений об обнаружении зоозащитниками в Геленджике трех выкрашенных в розовый самоедских собаках.

Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ведомства.   

О брошенных самоедских собаках рассказали зоозащитники в группе "Хаски хэлп" во ВКонтакте. По их словам, трех животных они нашли в лесу в 60 километрах от Геленджика. Зоозащитники считают, что собак покрасили фотографы, используя их в качестве реквизита для фотосессий.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
История государственных символов России
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
11
Десятки тысяч мусульман собрались у Соборной мечети в Москве
21
"Гуляли всю ночь до утра": как российские школьники отметили выпускной
10
Выпускники Петербурга и других городов празднуют окончание школы на "Алых парусах"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сбивший женщину с ребенком на юго-востоке Москвы полицейский уволен
2
AP: в администрации Трампа возникли разногласия по встрече с Путиным
3
В Свердловской области найдены потерявшиеся бабушка с внуком
4
Дуров: ослабление шифрования в мессенджерах приведет к подрыву нацбезопасности
5
Выдававшая себя за сирийцев семья из Украины подала в суд на немецкую миграционную службу
6
Владимир Этуш госпитализирован в НИИ им. Склифосовского
7
Прокуратура проверяет информацию о покрашенных в розовый собаках в Геленджике
Темы дня
Загрузка...
Реклама