Прокуратура проверяет информацию о покрашенных в розовый собаках в Геленджике

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КРАСНОДАР, 26 июня. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту сообщений об обнаружении зоозащитниками в Геленджике трех выкрашенных в розовый самоедских собаках.
Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ведомства.
О брошенных самоедских собаках рассказали зоозащитники в группе "Хаски хэлп" во ВКонтакте. По их словам, трех животных они нашли в лесу в 60 километрах от Геленджика. Зоозащитники считают, что собак покрасили фотографы, используя их в качестве реквизита для фотосессий.