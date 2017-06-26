СМИ: караул у Букингемского дворца в Лондоне впервые возглавила женщина

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Капитан канадской армии Меган Коуту стала первой в истории женщиной, возглавившей церемонию смены караула у Букингемского дворца, лондонской резиденции королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает в понедельник газета The Independent.

24-летняя Коуту служит в батальоне Канадского полка легкой пехоты принцессы Патриции, который прибыл в столицу Великобритании для участия в мероприятиях по случаю 150-летия канадской государственности.

Смена караула королевских гвардейцев у ворот Букингемского дворца - наиболее красочная и известная церемония в Лондоне, традиционно привлекающая тысячи туристов. Обычно в ней участвуют британские военнослужащие, однако с 18 июня на этот почетный пост заступили их коллеги из Канады, которая входит в число стран Содружества.

В вооруженных силах Соединенного Королевства женщинам до определенного момента было запрещено принимать непосредственное участие в выполнении боевых задач на передовой, поэтому они не могли служить в пехоте, танковых войсках и других родах войск. По этой же причине женщинам-офицерам никогда не выпадала честь руководить сменой королевского караула, который составляют пехотинцы. В июле 2016 года было объявлено о постепенной отмене запрета. Так, служба в пехоте будет доступна для британских женщин с конца 2018 года.

В 2017 году Канада отмечает 150-летие своей государственности. В 1857 году королева Великобритании Виктория выбрала небольшой тогда городок Оттаву в качестве столицы объединенной британской провинции, образованной позднее в результате слияния Нижней и Верхней Канады. 1 июля 1867 года она подписала Акт о Британской Северной Америке, провозгласивший Канаду доминионом Британской империи.