Суд приостановил деятельность НКО "Польское содружество" в Петербурге

Оргкомитет увеличит число центров выдачи Fan ID в Петербурге к финалу Кубка конфедерацийСпорт 26 июня, 17:52
Сорокин: новость о допинг-расследовании в отношении игроков сборной РФ является выдумкойСпорт 26 июня, 17:37
ФИФА: все допинг-пробы с Кубка конфедераций дали отрицательный результатСпорт 26 июня, 17:33
Берут обязательства, возвращают займы: как регионы России выплачивают госдолгЭкономика и бизнес 26 июня, 17:33
Три тысячи аккредитованных представителей СМИ работают на Кубке конфедерацийСпорт 26 июня, 17:24
Количество рабочих на стадионе "Нижний Новгород" увеличат, чтобы сдать объект в срокСпорт 26 июня, 17:07
Число жертв возгорания цистерны с топливом в Пакистане достигло 157 человекПроисшествия 26 июня, 16:54
СМИ: караул у Букингемского дворца в Лондоне впервые возглавила женщинаОбщество 26 июня, 16:37
Тренер: пятиборцы Лесун и Губайдуллина по итогам Кубка мира отобрались на ЧЕ в МинскеСпорт 26 июня, 16:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга в понедельник приостановил на неопределенный срок деятельность некоммерческой организации (НКО) "Польское содружество" (Wsplnota Polska) из-за нарушений правил противопожарной безопасности. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Санкт-Петербургского городского суда Дарья Лебедева.
"Суд сегодня удовлетворил иск прокуратуры к ассоциации "Вспульнота Польска". Деятельность организации приостановлена на неопределенный срок с момента вступления решения суда в законную силу до полного устранения выявленных нарушений в области противопожарной безопасности", - сказала Лебедева.
Ранее суд неоднократно приостанавливал деятельность организации сроком на 90 суток по обращениям МЧС из-за нарушений, обнаруженных в так называемом "Польском доме" по адресу Саперный переулок, 10, где находится НКО.
"Польское содружество" фактически не использует здание после проверки пожарного надзора в конце 2015 года. В январе 2015 году прокуратура Петербурга начала проверку некоммерческой организации на соблюдение российского законодательства, в частности о выполнении НКО функций иностранного агента.
По данным открытых источников, ассоциация "Польское содружество", созданная в Польше в 1990 году, занимается поддержкой польской культуры, работой с польскими диаспорами в том числе в странах СНГ.