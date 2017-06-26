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Суд приостановил деятельность НКО "Польское содружество" в Петербурге

Общество
26 июня, 17:04 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 26, июня. /ТАСС

Ранее суд неоднократно приостанавливал деятельность организации сроком на 90 суток по обращениям МЧС из-за нарушений, обнаруженных в так называемом "Польском доме"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга в понедельник приостановил на неопределенный срок деятельность некоммерческой организации (НКО) "Польское содружество" (Wsplnota Polska) из-за нарушений правил противопожарной безопасности. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Санкт-Петербургского городского суда Дарья Лебедева.

"Суд сегодня удовлетворил иск прокуратуры к ассоциации "Вспульнота Польска". Деятельность организации приостановлена на неопределенный срок с момента вступления решения суда в законную силу до полного устранения выявленных нарушений в области противопожарной безопасности", - сказала Лебедева.

Ранее суд неоднократно приостанавливал деятельность организации сроком на 90 суток по обращениям МЧС из-за нарушений, обнаруженных в так называемом "Польском доме" по адресу Саперный переулок, 10, где находится НКО.

"Польское содружество" фактически не использует здание после проверки пожарного надзора в конце 2015 года. В январе 2015 году прокуратура Петербурга начала проверку некоммерческой организации на соблюдение российского законодательства, в частности о выполнении НКО функций иностранного агента.

По данным открытых источников, ассоциация "Польское содружество", созданная в Польше в 1990 году, занимается поддержкой польской культуры, работой с польскими диаспорами в том числе в странах СНГ.

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