МЧС России готово помочь Китаю в ликвидации последствий схода оползня

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков выразил готовность оказать помощь КНР в ликвидации последствий схода оползня. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России, "глава ведомства Владимир Пучков направил министру гражданской администрации Китайской Народной Республики телеграмму, в которой выразил свои соболезнования и готовность оказать помощь в ликвидации последствий схода оползня".

"От имени МЧС России примите мои искренние соболезнования в связи со сходом оползня в населенный пункт Синьмо городского уезда Маосянь провинции Сычуань, - цитирует пресс-служба слова министра. - Мы разделяем ваше горе и скорбим вместе с семьями погибших и раненых. Сообщите, если силы и средства МЧС России могут оказаться полезными Китайской Народной Республике в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации".

В результате схода оползней 24 июня, по данным местных властей, официально подтверждена гибель 15 человек, еще 118 остаются пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция продолжается.

В МЧС сообщили, что Владимир Пучков также направил соболезнования министру внутренних дел Пакистана в связи с возгоранием цистерны с топливом, в результате которого погибли более 150 человек.