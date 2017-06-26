Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 59
€ 66.08
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гидрометцентр обещает с 30 июня теплую летнюю погоду в Москве

Общество
26 июня, 17:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что "лето скоро будет"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Теплая летняя погода в столице наступит 30 июня, столбик термометра покажет 25-28 градусов тепла. Такой прогноз в понедельник на пресс-конференции сделал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Сегодня уже нормальная температура, 22-23 градуса, завтра чуть-чуть похолодает, а вот с 30 июня температура будет на 2-3 градуса выше климатической нормы - 25-28 градусов", - сообщил он.

При этом, уже 1 июля, по данным Гидрометцентра, "снова будет чуть холоднее, но разница не будет раздражающей, а 2 июля температура повысится вновь". "Лето скоро будет", - пообещал он.

При этом Вильфанд сделал неутешительный прогноз на обозримую перспективу, указав, что периоды хорошей и плохой погоды будут сменять друг друга довольно быстро.

"Вы, наверное, знаете, что специалисты в области изучения климатических систем пришли к выводу, что периоды смены погоды будут очень сжатыми, поэтому периоды "нормальной погоды" будут уменьшаться, - проинформировал главный синоптик. - Температура меняется не так значительно, но за счет того, что периоды сократились... так существенно чувствуется разница".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
История государственных символов России
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
11
Десятки тысяч мусульман собрались у Соборной мечети в Москве
21
"Гуляли всю ночь до утра": как российские школьники отметили выпускной
10
Выпускники Петербурга и других городов празднуют окончание школы на "Алых парусах"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сбивший женщину с ребенком на юго-востоке Москвы полицейский уволен
2
AP: в администрации Трампа возникли разногласия по встрече с Путиным
3
В Свердловской области найдены потерявшиеся бабушка с внуком
4
Дуров: ослабление шифрования в мессенджерах приведет к подрыву нацбезопасности
5
Выдававшая себя за сирийцев семья из Украины подала в суд на немецкую миграционную службу
6
Владимир Этуш госпитализирован в НИИ им. Склифосовского
7
Прокуратура проверяет информацию о покрашенных в розовый собаках в Геленджике
Темы дня
Загрузка...
Реклама