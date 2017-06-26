Гидрометцентр обещает с 30 июня теплую летнюю погоду в Москве

Оргкомитет увеличит число центров выдачи Fan ID в Петербурге к финалу Кубка конфедерацийСпорт 26 июня, 17:52
Сорокин: новость о допинг-расследовании в отношении игроков сборной РФ является выдумкойСпорт 26 июня, 17:37
ФИФА: все допинг-пробы с Кубка конфедераций дали отрицательный результатСпорт 26 июня, 17:33
Берут обязательства, возвращают займы: как регионы России выплачивают госдолгЭкономика и бизнес 26 июня, 17:33
Три тысячи аккредитованных представителей СМИ работают на Кубке конфедерацийСпорт 26 июня, 17:24
Количество рабочих на стадионе "Нижний Новгород" увеличат, чтобы сдать объект в срокСпорт 26 июня, 17:07
Число жертв возгорания цистерны с топливом в Пакистане достигло 157 человекПроисшествия 26 июня, 16:54
СМИ: караул у Букингемского дворца в Лондоне впервые возглавила женщинаОбщество 26 июня, 16:37
Тренер: пятиборцы Лесун и Губайдуллина по итогам Кубка мира отобрались на ЧЕ в МинскеСпорт 26 июня, 16:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Теплая летняя погода в столице наступит 30 июня, столбик термометра покажет 25-28 градусов тепла. Такой прогноз в понедельник на пресс-конференции сделал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Сегодня уже нормальная температура, 22-23 градуса, завтра чуть-чуть похолодает, а вот с 30 июня температура будет на 2-3 градуса выше климатической нормы - 25-28 градусов", - сообщил он.
При этом, уже 1 июля, по данным Гидрометцентра, "снова будет чуть холоднее, но разница не будет раздражающей, а 2 июля температура повысится вновь". "Лето скоро будет", - пообещал он.
При этом Вильфанд сделал неутешительный прогноз на обозримую перспективу, указав, что периоды хорошей и плохой погоды будут сменять друг друга довольно быстро.
"Вы, наверное, знаете, что специалисты в области изучения климатических систем пришли к выводу, что периоды смены погоды будут очень сжатыми, поэтому периоды "нормальной погоды" будут уменьшаться, - проинформировал главный синоптик. - Температура меняется не так значительно, но за счет того, что периоды сократились... так существенно чувствуется разница".