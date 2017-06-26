Гидрометцентр обещает с 30 июня теплую летнюю погоду в Москве

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Теплая летняя погода в столице наступит 30 июня, столбик термометра покажет 25-28 градусов тепла. Такой прогноз в понедельник на пресс-конференции сделал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Сегодня уже нормальная температура, 22-23 градуса, завтра чуть-чуть похолодает, а вот с 30 июня температура будет на 2-3 градуса выше климатической нормы - 25-28 градусов", - сообщил он.

При этом, уже 1 июля, по данным Гидрометцентра, "снова будет чуть холоднее, но разница не будет раздражающей, а 2 июля температура повысится вновь". "Лето скоро будет", - пообещал он.

При этом Вильфанд сделал неутешительный прогноз на обозримую перспективу, указав, что периоды хорошей и плохой погоды будут сменять друг друга довольно быстро.

"Вы, наверное, знаете, что специалисты в области изучения климатических систем пришли к выводу, что периоды смены погоды будут очень сжатыми, поэтому периоды "нормальной погоды" будут уменьшаться, - проинформировал главный синоптик. - Температура меняется не так значительно, но за счет того, что периоды сократились... так существенно чувствуется разница".