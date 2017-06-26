Власти согласовали митинг против новой свалки рядом с закрытым полигоном в Балашихе

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Администрация городского округа Балашиха согласовала митинг местных жителей против организации новой свалки рядом с закрытым в пятницу, 23 июня, полигоном твердых бытовых отходов (ТБО) "Кучино". Копия соответствующего документа есть в распоряжении ТАСС.

Митинг пройдет в 12:00 1 июля в микрорайоне Саввино Балашихинского округа. По данным организаторов, на него планируют прийти до 250 человек.

"Мы не запрещаем нашим жителям (провести митинг - прим. ТАСС). Они хотят выйти, они хотят высказать свое мнение", - сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе администрации Балашихи.

Один из крупнейших в Московской области полигон ТБО "Кучино" принимал до 600 тыс. тонн отходов ежегодно, до 90% всего мусора с территории Москвы. Министр экологи Подмосковья Александр Коган в пятницу, 23 июня, обнародовал предварительную схему переадресации потоков мусора на четыре свалки: "Тимохово" (Ногинский район), "Храброво" (Можайский район), "Алексинский карьер" (Клинский район) и на "Торбеево" в смежный с Балашихой Люберецкий округ.

После этого жители Балашихи выразили опасение, что из- за закрытия Кучинской свалки вырастут новые мусорные горы в Торбеево или Пуршево (небольшой полигон в Балашихинском районе). Организаторы митинга предлагают начать раздельный сбор мусора, чтобы этого не допустить. Кроме того, они намерены высказать предложение провести рекультивацию Кучинского полигона за счет его бывшего эксплуатанта - компании "Заготовитель", стоимость которой, по предварительным расчетам Минэкологии Подмосковья, может составить до 4 млрд рублей. Дополнительно к этому активисты предлагают закрыть полигон "Торбеево".

Закрытие полигона в Балашихе

В четверг, 22 июня, на совещании с членами правительства президент РФ Владимир Путин потребовал закрыть полигон ТБО "Кучино" в течение месяца, после того как ему сообщили, что свалка перестанет принимать мусор к 2019 году. Вслед за этим губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился остановить работу объекта с 23 июня.

С жалобой на запах с полигона "Кучино" в деревне Фенино городского округа Балашиха обратились к президенту жители расположенных неподалеку от полигона домов в ходе "Прямой линии" 15 июня. По данным экологического движения "РосЭко", свалка была создана в 1964 году на месте отработанного глиняного карьера. Общая площадь полигона превышает 50 гектаров.