Росприроднадзор перекроет доступ на свалку в Балашихе

Роналду бил, Акинфеев отбивал: итоги группового этапа Кубка конфедерацийСпорт 26 июня, 19:17
Хоккеист сборной России Гавриков перешел из "Локомотива" в СКАСпорт 26 июня, 19:15
Здания бывших тюрем в Нидерландах превратили в приюты для беженцевСоциальная ответственность 26 июня, 19:09
Уникальные и золотые: шахматистки сборной России впервые в истории выиграли командный ЧМСпорт 26 июня, 19:04
Благотворительную инсталляцию "танцующие цветы" привезут в МосквуСоциальная ответственность 26 июня, 18:59
Шишкарев: гандбольный клуб "Зенит" может быть создан на базе команды "Университет-Нева"Спорт 26 июня, 18:39
Эксперт: мониторинг птиц в Баренцевом море поможет следить за изменениями климата АрктикиНаука 26 июня, 18:29
Илюмжинов: женская сборная России по шахматам выступала на ЧМ сбалансированной командойСпорт 26 июня, 18:20
Директор департамента ФИФА Смит уверен, что российское ТВ получит права на показ ЧМ-2018Спорт 26 июня, 18:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Росприроднадзор опечатает полигон "Кучино" в Балашихе. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении ведомства.
С жалобой на запах с полигона "Кучино" в деревне Фенино городского округа Балашиха обратились к президенту России Владимиру Путину жители расположенных неподалеку от полигона домов в ходе "Прямой линии" 15 июня.
"Сотрудники Росприроднадзора опечатают объект, установят ограждающие знаки по его периметру и заградительную цепь при въезде на полигон", - говорится в сообщении. Инспекторы Росприроднадзора прибудут на полигон "Кучино" 27 июня.
Ранее Росприроднадзором была организована внеплановая выездная проверка деятельности ЗАО "Заготовитель", эксплуатирующего указанный полигон. Представители Росприроднадзора обследовали здания полигона и "изъяли документы, оборудование и технику". Материалы проверки переданы в ФСБ России, Генеральную прокуратуру РФ и Следственный комитет РФ для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовных дел.
"В ходе проверки установлено, что предприятием осуществляется деятельность без соответствующего заключения государственной экологической экспертизы", - отметили в Росприроднадзоре.
Кроме того, сообщается, что уже проведены анализы пробы почвы, природных вод, отходов, фильтрата. "Выявлено загрязнение почвенного покрова (более чем в 1,5 раза) и превышение концентраций загрязняющих веществ в реке Пехорка (более чем в 13 раз)", - отметили в ведомстве.
Росприроднадзором проводится исчисление размера вреда, причиненного водному объекту, а также выявлен ряд нарушений лицензионного законодательства.
В настоящий момент ведомство приступило к аннулированию лицензии ЗАО "Заготовитель" на деятельность в области обращения с отходами.
В четверг, 22 июня, на совещании с членами правительства Путин потребовал закрыть полигон ТБО "Кучино" в течение месяца после того как ему сообщили, что свалка перестанет принимать мусор к 2019 году. Вслед за этим губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился остановить работу объекта с 23 июня.
По данным экологического движения "РосЭко", свалка была создана в 1964 году на месте отработанного глиняного карьера. Общая площадь полигона превышает 50 гектаров.