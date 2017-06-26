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Росприроднадзор перекроет доступ на свалку в Балашихе

Общество
26 июня, 18:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Сотрудники ведомства установят ограждающие знаки и заградительную цепь при въезде на объект

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Росприроднадзор опечатает полигон "Кучино" в Балашихе. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении ведомства.

С жалобой на запах с полигона "Кучино" в деревне Фенино городского округа Балашиха обратились к президенту России Владимиру Путину жители расположенных неподалеку от полигона домов в ходе "Прямой линии" 15 июня.

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"Сотрудники Росприроднадзора опечатают объект, установят ограждающие знаки по его периметру и заградительную цепь при въезде на полигон", - говорится в сообщении. Инспекторы Росприроднадзора прибудут на полигон "Кучино" 27 июня.

Ранее Росприроднадзором была организована внеплановая выездная проверка деятельности ЗАО "Заготовитель", эксплуатирующего указанный полигон. Представители Росприроднадзора обследовали здания полигона и "изъяли документы, оборудование и технику". Материалы проверки переданы в ФСБ России, Генеральную прокуратуру РФ и Следственный комитет РФ для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовных дел.

"В ходе проверки установлено, что предприятием осуществляется деятельность без соответствующего заключения государственной экологической экспертизы", - отметили в Росприроднадзоре.

Загрязнение превышает нормы

Кроме того, сообщается, что уже проведены анализы пробы почвы, природных вод, отходов, фильтрата. "Выявлено загрязнение почвенного покрова (более чем в 1,5 раза) и превышение концентраций загрязняющих веществ в реке Пехорка (более чем в 13 раз)", - отметили в ведомстве.

Росприроднадзором проводится исчисление размера вреда, причиненного водному объекту, а также выявлен ряд нарушений лицензионного законодательства.

В настоящий момент ведомство приступило к аннулированию лицензии ЗАО "Заготовитель" на деятельность в области обращения с отходами.

Закрытие полигона в Балашихе

В четверг, 22 июня, на совещании с членами правительства Путин потребовал закрыть полигон ТБО "Кучино" в течение месяца после того как ему сообщили, что свалка перестанет принимать мусор к 2019 году. Вслед за этим губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился остановить работу объекта с 23 июня.

По данным экологического движения "РосЭко", свалка была создана в 1964 году на месте отработанного глиняного карьера. Общая площадь полигона превышает 50 гектаров.

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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
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