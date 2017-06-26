Технические специалисты зафиксировали взлом почтовых ящиков пресс-службы Михалкова

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Хакеры вскрыли почтовые ящики пресс-службы председателя Союза кинематографистов РФ Никиты Михалкова. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба режиссера.

"Сообщаем вам от имени пресс-службы Михалкова, что сегодня нашими техническими специалистами был зафиксирован взлом ящиков пресс-службы Никиты Михалкова", - говорится в сообщении.

"Если вы получили сегодня (либо получали ранее) какие-либо письма/рассылки/обращения и т.д. с нестандартным, нецензурным, некорректным содержанием, приносим вам свои извинения", - добавили в пресс-службе.