Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 59
€ 66.08
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Технические специалисты зафиксировали взлом почтовых ящиков пресс-службы Михалкова

Общество
26 июня, 20:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

В пресс-службе председателя Союза кинематографистов РФ принесли извинения за возможное "нестандартное" содержание писем со взломанных ящиков

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Хакеры вскрыли почтовые ящики пресс-службы председателя Союза кинематографистов РФ Никиты Михалкова. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба режиссера.

"Сообщаем вам от имени пресс-службы Михалкова, что сегодня нашими техническими специалистами был зафиксирован взлом ящиков пресс-службы Никиты Михалкова", - говорится в сообщении.

"Если вы получили сегодня (либо получали ранее) какие-либо письма/рассылки/обращения и т.д. с нестандартным, нецензурным, некорректным содержанием, приносим вам свои извинения", - добавили в пресс-службе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Михалков, Никита Сергеевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
История государственных символов России
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
11
Десятки тысяч мусульман собрались у Соборной мечети в Москве
21
"Гуляли всю ночь до утра": как российские школьники отметили выпускной
10
Выпускники Петербурга и других городов празднуют окончание школы на "Алых парусах"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Юрий Долгорукий" успешно поразил "Булавой" все цели на камчатском полигоне Кура
2
АФК "Система" сообщила об аресте принадлежащих компании акций МТС, "Медси" и БЭСК
3
В Испании эксгумируют останки Сальвадора Дали из-за иска об отцовстве
4
В Москве сносят ДК имени Серафимовича
5
Экс-глава ФСБ: Конвенция о борьбе с финансированием терроризма принесет несомненную пользу
6
Гроза и град не повлияли на работу городского транспорта Москвы
7
ФИФА: все допинг-пробы игроков сборной России с ЧМ-2014 дали отрицательный результат
Темы дня
Загрузка...
Реклама