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Документ с планом Черчилля построить туннель под Ла-Маншем продадут на аукционе

Общество
26 июня, 20:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Согласно документу от 12 июня 1914 года, подземный проезд планировалось оборудовать разводным мостом, который должен был быть разрушен в случае войны с Францией

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Секретный документ с планом Уинстона Черчилля построить туннель между Великобританией и Францией будет продан на аукционе в Лондоне 6 июля. Об этом сообщила в понедельник британская газета Daily Mail.

Согласно документу от 12 июня 1914 года, подземный проезд планировалось оборудовать разводным мостом, который должен был быть разрушен в случае войны с Францией. "Мы должны иметь возможность затопить туннель, но необходимость в этом может появиться только, если начнется война с Францией ", - приводит газета строки из документа.

Впервые идея построить туннель, соединяющий Англию и континентальную Европу, была озвучена еще в начале XIX века, однако в течение долгого времени отвергалась из-за опасений Великобритании, что он может быть использован для военного вторжения на остров.

В период после Второй мировой войны проект продвигался очень медленно. Исследовательская группа начала работать в 1957 году, план строительства был одобрен в 1973 году, после чего вновь заморожен. Сооружение туннеля началось в 1987 году и продлилось семь лет, торжественное открытие транспортной артерии состоялось 6 мая 1994 года.

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