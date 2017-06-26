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В Роскомнадзоре заявили, что требования к Telegram не подразумевают доступ к перепискам

Общество
26 июня, 21:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Глава ведомства добавил, что практически со всеми компаниями, которые владеют мессенджерами и другими каналами связи, Роскомнадзор установил "продуктивный диалог"

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Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Внесение в реестр организаторов распространения информации данных о компании, управляющей мессенджером Telegram, не означает предоставление доступа к перепискам пользователей, заявил в понедельник глава Роскомнадзора Александр Жаров.

"Никакой речи о том, что будет доступ к переписке пользователей, не идет", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

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Глава Роскомнадзора добавил, что практически со всеми компаниями, которые владеют социальными сетями, мессенджерами и другими каналами связи, Роскомнадзор установил "продуктивный диалог". "Вопрос только об одном - о пяти идентификаторах, которые мессенджер должен сообщить в Роскомнадзор, они официально будут внесены в реестр распространения информации. На этом точка", - заключил он.

Ранее Жаров лично обратился к Павлу Дурову с просьбой предоставить данные о компании, управляющей мессенджером Telegram, - это необходимо по российскому законодательству для работы в России. Если Telegram не предоставит требуемые данные в установленный срок, то мессенджер будет заблокирован в России до тех пор, пока не будет предоставлена эта информация.

Дуров заявил, что требование Роскомнадзора предоставить ведомству данные о компании, управляющей мессенджером Telegram, противоречит Конституции РФ о праве на тайну переписки.

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