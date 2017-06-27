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"Известия": в РФ могут ввести документ, удостоверяющий личность лиц без гражданства

Общество
27 июня, 2:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

По данным издания, разработкой законопроекта занимается МВД

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Документ, удостоверяющий личность проживающих в РФ лиц без гражданства, может появиться в России. Об этом газете "Известия" рассказал председатель комиссии по миграционной политике Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Евгений Бобров.

"Должен появиться документ, удостоверяющий личность лиц без гражданства. Он будет действовать еще до получения разрешения на временное проживание. Людей, которые смогут его получить, много в центрах временного содержания иностранцев либо в ночлежках. Старые документы у них утрачены, а новые не выдаются", - рассказал изданию Бобров.

По словам зампредседателя СПЧ, сейчас лица без гражданства могут получить разрешение на временное проживание в виде справки. "А если такое разрешение он получить не может, то никакого документа взамен просроченного или вообще отсутствующего паспорта не выдается", - добавил Бобров.

По данным издания, разработкой законопроекта занимается МВД. Отмечается, что Бобров намерен поднять вопрос о необходимости принятия законопроекта в конце июня на заседании по беженцам из Донбасса.

Справки, подтверждающие разрешение на временное проживание, не имеют статус документа, удостоверяющего личность, пояснила газете председатель комитета "Гражданское содействие", член правительственной комиссии по миграционной политике Светлана Ганнушкина.

"Удостоверение личности совершенно необходимо. Мы об этом начали говорить с момента выхода закона о правовом положении иностранных граждан. В нем есть статья, где говорится, какие документы удостоверяют личность иностранного гражданина, но там ничего не сказано о специальном документе для лиц без гражданства, которые находятся на нашей территории", - рассказала Ганнушкина.

Председатель Федерации мигрантов России Вадим Кожинов заявил "Известиям", что если людям, у которых нет вообще никаких документов, предложат прийти сфотографироваться, сдать отпечатки пальцев и получить легитимный документ, он поддержит эту инициативу.

Как отмечает издание, по закону "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" лицами без гражданства считаются люди, не являющиеся гражданами России и не имеющие "доказательств наличия гражданства (подданства) иностранного государства".

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