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Власти Забайкалья нашли квартиру в Чите женщине, пожаловавшейся на жилье президенту

Общество
27 июня, 5:39 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов

Дом Натальи Калининой был уничтожен степными пожарами в 2015 году, но местные власти предоставили ей непригодное для проживания жилье

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ЧИТА, 27 июня. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Власти Забайкальского края подобрали квартиру в Чите для жительницы края Наталье Калининой, пожаловавшейся президенту РФ на то, что ей предоставили непригодное жилье после степных пожаров в 2015 году. Об сообщила пресс-служба губернатора.

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"По информации департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, Наталье Калининой подобрана квартира в Чите площадью 45,2 кв. метра. Как уточнил руководитель ведомства Алексей Хосоев, жилье предоставлено по договору безвозмездного пользования до момента оформления права собственности региона на квартиру. В последующем квартира будет предоставлена Калининой по договору социального найма", - говорится в сообщении.

15 июня во время прямой линии с Владимиром Путиным жительница Забайкалья Калинина рассказала, что осталась без жилья, когда весной 2015 года степной пожар полностью уничтожил небольшое село Шивия. Ей предоставляли жилье, но оно, по словам женщины, было непригодным для проживания. Женщина - мать-одиночка, ее дочь в этом году пойдет в первый класс, при этом у них нет прописки, они живут в старом заброшенном доме.

В ответ президент РФ поручил губернатору Забайкалья и прокуратуре выяснить, как израсходованы деньги, выделенные в 2015 году на строительство жилья для погорельцев. Прокуратура и СК организовали проверки.

Уже на следующий день губернатор Наталья Жданова встретилась с Калининой и поручила властям региона в недельный срок подготовить варианты решения ее жилищной проблемы. Калинина сказала главе региона, что хотела бы получить квартиру в Чите.

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