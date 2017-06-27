Свыше 85 тысяч австралийцев имеют русские корни

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СИДНЕЙ, 27 июня. /ТАСС/. Более 85 тыс. 657 австралийцев заявили о том, что имеют русские корни.
Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник официальные результаты переписи населения Австралии, проведенной в 2016 году.
Более 60 тысяч австралийцев с русским корнями сообщили, что оба их родителя родились за рубежом, более чем у 11 тысяч - уроженцем другой страны был один из родителей, более чем у 12 тысяч - оба родителя родились в Австралии.
Согласно данным переписи, свыше 50 тысяч австралийцев говорят друг другом дома по-русски.
Как сообщило национальное Бюро статистки, общая численность населения Австралии превысила отметку 23,4 млн человек. За минувшие пять лет население страны увечилось на 8,8%, а за 50 минувших лет - более чем в два раза. 66,7% всех австралийцев родились в Австралии, 3,9% - в Великобритании, по 2,2% - в Новой Зеландии и Китае, 1,9% - в Индии, 1% - на Филиппинах.
Переписи населения проводятся в Австралии каждые пять лет, участие в них является обязательным. Согласно данным Бюро статистики, в последней переписи приняли участие 95,1% всех австралийцев, 63% из них заполнили анкеты в режиме онлайн, остальные воспользовались услугами почты.