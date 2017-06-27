Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 59
€ 66.08
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Свыше 85 тысяч австралийцев имеют русские корни

Общество
27 июня, 8:23 UTC+3 СИДНЕЙ СИДНЕЙ 27, июня. /ТАСС

Таковы официальные результаты переписи населения

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИДНЕЙ, 27 июня. /ТАСС/. Более 85 тыс. 657 австралийцев заявили о том, что имеют русские корни.

Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник официальные результаты переписи населения Австралии, проведенной в 2016 году.

Более 60 тысяч австралийцев с русским корнями сообщили, что оба их родителя родились за рубежом, более чем у 11 тысяч - уроженцем другой страны был один из родителей, более чем у 12 тысяч - оба родителя родились в Австралии. 

Согласно данным переписи, свыше 50 тысяч австралийцев говорят друг другом дома по-русски.

Как сообщило национальное Бюро статистки, общая численность населения Австралии превысила отметку 23,4 млн человек. За минувшие пять лет население страны увечилось на 8,8%, а за 50 минувших лет - более чем в два раза. 66,7% всех австралийцев родились в Австралии, 3,9% - в Великобритании, по 2,2% - в Новой Зеландии и Китае, 1,9% - в Индии, 1% - на Филиппинах.

Переписи населения проводятся в Австралии каждые пять лет, участие в них является обязательным. Согласно данным Бюро статистики, в последней переписи приняли участие 95,1% всех австралийцев, 63% из них заполнили анкеты в режиме онлайн, остальные воспользовались услугами почты.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Австралия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
История государственных символов России
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
11
Десятки тысяч мусульман собрались у Соборной мечети в Москве
21
"Гуляли всю ночь до утра": как российские школьники отметили выпускной
10
Выпускники Петербурга и других городов празднуют окончание школы на "Алых парусах"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве построят два новых железнодорожных вокзала
2
США заявили о подготовке сирийским правительством новой химической атаки
3
WBA и WBO официально оправдали Поветкина после допинг-скандала
4
Власти Забайкалья нашли квартиру в Чите женщине, пожаловавшейся на жилье президенту
5
Лариджани: решение Сената о санкциях против РФ и ИРИ противоречит обязательствам США
6
СМИ: военные Индии и Китая заняли оборону друг против друга в районе Сиккима
7
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
Темы дня
Загрузка...
Реклама