Путин направил приветствие участникам Всероссийского образовательного форума

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме". Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля.
"Искренне рад, что ваш форум уверенно развивается, укрепляет сложившиеся традиции. И с каждым годом вовлекает в орбиту своей деятельности все больше юношей и девушек - с активной жизненной, общественной, гражданской позицией, - говорится в приветствии. - Здесь, на владимирской земле, вас ждет насыщенная и разнообразная программа, созданы прекрасные условия для полезных и содержательных дискуссий с известными политиками, учеными, преподавателями, экспертами, представителями СМИ. И конечно, вы сможете пообщаться со своими сверстниками из многих регионов страны, в творческой и неформальной атмосфере обсудить интересующие вас проблемы".
Президент выразил уверенность, что участники форума с пользой и удовольствием проведут время, а их проекты, идеи и замыслы обязательно воплотятся в реальные дела.