Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 59
€ 66.08
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин направил приветствие участникам Всероссийского образовательного форума

Общество
27 июня, 10:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Президент выразил уверенность, что проекты и замыслы участников форума "Территория смыслов на Клязьме" воплотятся в реальные дела

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме". Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

Смотрите также

"Территория смыслов на Клязьме": кто и зачем организует форум и как стать участником

"Искренне рад, что ваш форум уверенно развивается, укрепляет сложившиеся традиции. И с каждым годом вовлекает в орбиту своей деятельности все больше юношей и девушек - с активной жизненной, общественной, гражданской позицией, - говорится в приветствии. - Здесь, на владимирской земле, вас ждет насыщенная и разнообразная программа, созданы прекрасные условия для полезных и содержательных дискуссий с известными политиками, учеными, преподавателями, экспертами, представителями СМИ. И конечно, вы сможете пообщаться со своими сверстниками из многих регионов страны, в творческой и неформальной атмосфере обсудить интересующие вас проблемы".

Президент выразил уверенность, что участники форума с пользой и удовольствием проведут время, а их проекты, идеи и замыслы обязательно воплотятся в реальные дела.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
История государственных символов России
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
11
Десятки тысяч мусульман собрались у Соборной мечети в Москве
21
"Гуляли всю ночь до утра": как российские школьники отметили выпускной
10
Выпускники Петербурга и других городов празднуют окончание школы на "Алых парусах"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве построят два новых железнодорожных вокзала
2
В центре Киева взорвался автомобиль
3
США заявили о подготовке сирийским правительством новой химической атаки
4
WBA и WBO официально оправдали Поветкина после допинг-скандала
5
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
6
NASA не планирует объявлять об обнаружении инопланетной жизни
7
Власти Забайкалья нашли квартиру в Чите женщине, пожаловавшейся на жилье президенту
Темы дня
Загрузка...
Реклама