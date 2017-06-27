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В аэропорту Бостона в багаж сдали девятикилограммового живого омара

Общество
27 июня, 10:45 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

В США перевозка омаров на самолете в багаже разрешена, если членистоногое находится в чистом пластиковом контейнере

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Международный аэропорт Логана

Международный аэропорт Логана

© REUTERS/Brian Snyder

НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Один из пассажиров в международном аэропорту Логана в американском городе Бостон (штат Массачусетс) сдал в багаж живого омара весом около 9 кг. Об этом сообщила в понедельник электронная версия газеты The New York Times.

Омара перевозили в специальном контейнере с охлаждением. Работники службы таможенного контроля заметили его во время проверки багажа рентгеновским сканером.

Официальный представитель службы безопасности аэропорта Майкл Маккарти сфотографировался с омаром. На снимке, опубликованном в Twitter, видно, что животное более метра длиной. "Я не помню другого омара такого размера", - указал представитель службы. Кто и куда вез омара, пока не сообщается.

Как отмечает издание, перевозка омаров на самолете в багаже разрешена в США, если членистоногое находится в чистом пластиковом контейнере, из которого не вытекает вода. Этих животных ловят неподалеку от Бостона. Пассажиры, прибывающие в аэропорт Логана, иногда привозят с собой ящики с омарами. Сотрудники службы таможенного контроля, как правило, проводят дополнительные проверки этих емкостей.

Как свидетельствуют данные из архива газеты, в январе 1984 года в Бостон самолетом доставили из Анкориджа (штат Аляска) крупного омара по кличке Большой Джейк. Его масса превышала 11 кг. Он был выловлен к северу от Нью-Йорка, планировалось, что ракообразное продадут в магазине для любителей морепродуктов.

Многие СМИ тогда написали об отправке Большого Джейка, что вызвало ажиотаж, люди хотели его приобрести и были готовы хорошо заплатить. Однако в Бостоне омар умер до того, как его успели купить.

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