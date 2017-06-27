Круизная линия Сочи - Крым работает с загрузкой в 50%

СОЧИ, 27 июня. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Бронирование на круизной линии Сочи - Крым сохраняется на уровне 50%. Как сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе компании-оператора "Черноморские круизы", это хороший показатель для первого года работы на маршруте, однако организаторы намерены увеличить загрузку рейсов до 70%.

"Ожидания оправдались, мы вполне довольны загрузкой. Конечно, были опасения, связанные с тем, что услуга новая, а наши туристы пока не вполне знакомы с внутренним круизным туризмом, особенно в среднем ценовом диапазоне", - сказали в пресс-службе, отметив, что в первый рейс на лайнере "Князь Владимир" отправились 400 пассажиров.

В компании отметили, что традиционно морские круизы считались элитарным видом отдыха и пользовались спросом в высоком ценовом сегменте. "На судне много семей, в том числе с детьми, нас выбирают для романтического отдыха. Что касается категорий кают, то в процентном соотношении наблюдается относительное равновесие. В целом наиболее популярны каюты высокого класса и, наоборот, самые демократичные", - сказали там.

По данным оператора, стоимость путевки начинается от 25 тыс. рублей, в нее входит проживание в каюте, трехразовое питание и развлекательная программа на борту. Система скидок предусмотрена для детей, пенсионеров, военнослужащих и сотрудников силовых ведомств.

Круиз на судне "Князь Владимир" бронируют пассажиры со всех регионов России. "Туристы готовы добираться до Сочи из любых уголков России, тратить на дорогу время и ресурсы, лишь бы стать частью большого путешествия", - отметили в компании.

Морские круизы в Крым

Поручение организовать круизное сообщение между Сочи и портами Крыма в прошлом году дал президент РФ Владимир Путин. Росморпорт приобрел круизное судно Roy Star, позже переименованное в "Князь Владимир". Корабль длиной 141,8 м и шириной в 21,9 м в 2005 году было приведено в соответствие с современными требованиями, прошло реновации в 2013 и 2017 годах.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время идет работа с крупными федеральными туркомпаниями по популяризации культуры круизного отдыха. "Часть компаний пока заняла выжидательную позицию, что в целом абсолютно объяснимо. Но мы спокойно относимся к этому, потому что пришли на рынок морского круизного туризма всерьез и надолго, готовы работать на перспективу. Проект является частью более общей задачи возрождения этого вида туризма", - сказали организаторы.

Недельное путешествие на лайнере "Князь Владимир" стартует и заканчивается в Сочи. Туристы посещают Новороссийск, затем следует двухдневная стоянка в Ялте и прогулка по Севастополю. В каждом из портов захода пассажиры могут осмотреть достопримечательности, еще в пути заказав экскурсию.

На судне доступно 300 кают, оно вмещает 800 пассажиров и 250 членов экипажа, оборудовано тремя бассейнами, двумя ресторанами с питанием по системе "шведский стол" и "а-ля карт", кинотеатром, барами, дискотечной и концертной площадками.