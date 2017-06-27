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Россияне считают молодежь общительной и циничной

Общество
27 июня, 11:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Согласно данным опроса ВЦИОМ, старшее поколение характеризует нынешнюю молодежь более положительно, чем респонденты среднего возраста

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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Современная молодежь кажется себе и старшему поколению общительной, аккуратной, активной и ориентированной на материальные ценности. Об этом свидетельствуют результаты приуроченного ко Дню молодежи опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные во вторник.

Самыми популярными характеристиками российской молодежи, набравшими максимальную долю ответов среди опрошенных всех возрастных групп, стали "общительность" (80%), "аккуратность, опрятность" (77%), "ориентация на материальные ценности" (76%), "любовь к спорту" (66%).

Большинство (более 50%) респондентов также считает молодых людей активными, честными, храбрыми, отзывчивыми, законопослушными, самостоятельными, дружелюбными, патриотичными и положительно относящимися к российским властям, но при этом расточительными, циничными и аполитичными (причем две последние характеристики приписывают сами себе и респонденты в возрасте от 18 до 24 лет).

Старшее поколение (от 45 лет и старше) характеризует нынешнюю молодежь более положительно, чем респонденты среднего возраста (25-44 года).

"Межпоколенческий конфликт, характерный для 1990-х годов, ушел в прошлое. Сегодня старшее поколение лучше, чем прежде, оценивает молодежь, - прокомментировал данные опроса гендиректор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов. - Сами молодые люди стали внимательнее относиться к своему здоровью, больше заниматься спортом, ведут себя более благожелательно и дружелюбно".

Инициативный всероссийский опрос проведен 20-21 июня 2017 года. Метод опроса - телефонное интервью по выборке объемом 1200 респондентов. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

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