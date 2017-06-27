Губернатор Красноярского края недоволен темпами строительства водозабора на севере региона

КРАСНОЯРСК, 27 июня. /ТАСС/. Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский подверг критике строительство водозабора в арктическом городе Игарка, которое продолжается уже более четырех лет. Глава региона считает, что сдать систему в намеченный срок - в августе этого года - не удастся. Об этом сообщила во вторник пресс-служба губернатора.

Система кессон (водозабор и оборудование по подготовке воды) строится в Игарке взамен устаревшей станции водоподъема. Толоконский остался недоволен темпами строительства, качеством проводимых работ по благоустройству территории и тем, как ведется подключение к электроснабжению объекта по постоянной проектной схеме.

"Я не буду принимать водозабор в работу в таком состоянии. Здесь всё вокруг завалено мусором, на площадках грязь. И я не верю, что в положенные сроки вы сможете качественно завершить все работы и полностью сдать объект", - цитирует пресс-служба слова губернатора.

Глава региона потребовал составить новый, реальный, график строительства объекта. "Водозабор в Игарке должен быть запущен до наступления холодов. Если не успеваете доделать все силами специалистов, которые находятся сейчас на месте, то нужно привлекать дополнительных людей из Красноярска. Тянуть со сдачей объекта больше нельзя, но сдавать его в ненадлежащем состоянии я тоже не позволю", - подчеркнул Толоконский.

Как сообщалось ранее, объект должен был быть запущен в эксплуатацию к 1 августа. В 2012 году по заказу мэрии Игарки проектный институт ОАО "Красводоканалпроект" разработал систему кессон, сметная стоимость проекта - 710,76 млн рублей. Строительство шло медленно, и в 2015 году власти были вынуждены сменить подрядчика.

Действующая в городе станция водоподъема была построена еще в 1969 году, здание находится в аварийном состоянии, устаревшее оборудование не позволяет обеспечить соответствие современным требованиям к качеству воды. Город Игарка расположен на берегу Енисея, на севере Красноярского края. Численность населения - около 5 тыс. человек.